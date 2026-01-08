Xe tải đâm trúng đuôi xe container, cú va chạm mạnh khiến nhiều mảnh vỡ văng tứ tung, tài xế tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 4/1, trên đường cao tốc Yamuna gần Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một chiếc xe tải nhỏ đã đâm vào đuôi xe container với tốc độ cao. Tài xế của chiếc xe tải nhỏ tử vong tại chỗ, cảnh sát xác nhận.
Video 56 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

