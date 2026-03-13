Bị gã đàn ông sàm sỡ, nữ thợ xăm xinh đẹp đã tự vệ bằng cách tát và đá đối phương

Một nữ nghệ sĩ xăm hình người Thái Lan đang tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại một người đàn ông vì đã sàm sỡ cô bên ngoài một studio ở Pattaya tối ngày 11/3. Đoạn clip ghi lại cảnh tấn công tình dục và danh tính của nghi phạm người nước ngoài, được cho là một người đàn ông Nga.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

