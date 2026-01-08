Máy bay lao xuống đất sau khi bị vướng vào dây cáp điện, 2 người đàn ông tử vong thương tâm

Đoạn clip cho thấy một chiếc trực thăng Robinson R44 màu đen đang từ từ tiếp cận các đường dây cáp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Nga. Phi công dường như tin rằng mình đã đạt đủ độ cao để vượt qua chúng một cách an toàn. Nhưng ngay sau đó, chiếc máy bay đột nhiên vướng vào đường dây cáp, bị giật mạnh về phía sau rồi rơi xuống đất.

