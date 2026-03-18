Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18/03/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, mọi điều hanh thông vào đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, Tam Hợp xuất hiện tạo cơ hội cho người tuổi Mão hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình. Sau khi thẳng thắn trò chuyện, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những chuyện xô xát, mâu thuẫn. Bạn ngày càng trân trọng và hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình.

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, cũng biết cách để tôn lên sức hút của mình khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, cục diện Tam Hợp, người tuổi Dậu có điềm báo sẽ được quý nhân trợ mệnh trong hôm nay. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tiến hành các kế hoạch công việc, đầu tư, kinh doanh nhằm thu lợi về mình. Thiên Ấn xuất hiện báo hiệu những nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ giành được thành công. Bản mệnh hãy tiếp tục cố gắng nhé, những khó khăn trước mắt rồi sẽ lùi dần đi thôi. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, ngày hôm nay cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Gà. Các cặp đôi có thể thắp lại ngọn lửa lãng mạn nồng nàn còn các bạn độc thân càng thêm dũng cảm chủ động tìm kiếm đối tượng thích hợp cho riêng mình.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, tuổi Hợi có Thiên Ấn chiếu mệnh nên những người làm tự do, kỹ thuật, y dược, bác sỹ sẽ gặp may mắn trong công việc hôm nay. Ngày cuối tuần tuy có vất vả hơn người khác một chút nhưng xứng đáng. Hôm nay là một ngày khá bận rộn và vất vả đặc biệt là khi phải làm việc tập thể. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày Thổ khắc Thủy nên Hợi hãy cởi mở lòng mình hơn để đón nhận tình cảm của người khác, nếu không bạn sẽ bị thiệt thòi. Nên xem lại cách cư xử của bạn với bạn bè và người thân, đôi khi Hợi vô tâm nên vô tình làm tổn thương những người xung quanh.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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