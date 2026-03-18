Xe buýt tông trúng xe tải khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 17/3, trên đường cao tốc gần Baramsar thuộc huyện Hanumangarh, bang Rajasthan, Ấn Độ. Theo địa phương xác nhận rằng 5 người đã tử vong trước khi đến Bệnh viện Rawatsar. Bên cạnh đó có khoảng 10 người bị thương ở nhiều cấp độ.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

