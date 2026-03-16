Thấy bé gái ngã khỏi cửa sổ xe buýt, người đàn ông phản ứng cực nhanh, cứu mạng đứa trẻ thành công

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường Ziwu và đường Beizheng thuộc quận Yongding, thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào khoảng 6h chiều 11/3. Phát hiện vụ việc, người đàn ông lập tức bỏ xe đạp điện xuống, hét lên 'Dừng xe buýt lại!' và lao tới đỡ đứa trẻ và đẩy trở lại bên trong xe.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý