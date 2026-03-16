Thấy bé gái ngã khỏi cửa sổ xe buýt, người đàn ông phản ứng cực nhanh, cứu mạng đứa trẻ thành công

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường Ziwu và đường Beizheng thuộc quận Yongding, thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào khoảng 6h chiều 11/3. Phát hiện vụ việc, người đàn ông lập tức bỏ xe đạp điện xuống, hét lên 'Dừng xe buýt lại!' và lao tới đỡ đứa trẻ và đẩy trở lại bên trong xe.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

