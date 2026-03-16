Taxi mất lái lao lên vỉa hè, tông trúng 2 người phụ nữ và cái kết thót tim

Đoạn clip ghi lại cảnh xe taxi mất kiểm soát lao vào 2 người phụ nữ bên ngoài một cửa hàng ở Manhattan, New York, Mỹ. Cú va chạm khiến kính vỡ văng tứ tung trên đường phố, 2 người phụ nữ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Được biết cả 3 người đều bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/taxi-mat-lai-lao-len-via-he-tong-trung-2-nguoi-phu-nu-va-cai-ket-thot-tim-755389.html