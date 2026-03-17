Thấy hổ dữ trong tư thế tấn công, nhân viên kiểm lâm bỏ xe máy và bỏ chạy, cứu lấy mạng sống của mình

Các nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn hổ Ranthambore bất ngờ chạm trán với một con hổ vào sáng ngày 16/3. Họ đang tuần tra thường lệ trên xe máy, chỉ cầm gậy trong tay và cả hai đã thoát chết trong gang tấc khi kịp thời bỏ xe và chạy thoát.
Video 13:21 17/03/2026

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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