Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích

Đời sống 18/11/2025 14:53

Vụ việc xảy ra lúc 12h cùng ngày, tại ngầm tràn A Rông Trên, xã La Lay. Thời điểm này, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đang ăn cơm trưa, một tài xế xe tải tự ý mở rào chắn, điều khiển phương tiện băng qua ngầm tràn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào trưa 17/11/2025, tại cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay). Xe tải mang biển kiểm soát 75H-00713 do anh Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển đã cố tình vượt qua barie cảnh báo trong lúc nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Mực nước tại cầu tràn thời điểm đó cao khoảng 50–60 cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa cầu, phần cabin lập tức bị dòng nước xiết cuốn rời khỏi thùng xe. Tài xế kịp leo lên phần thùng còn mắc lại trên mặt cầu để chờ ứng cứu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, vào khoảng 12h25, toàn bộ xe bị nước lũ cuốn trôi và bị nhấn chìm cách đó khoảng 10 m. Thời điểm đó anh Thành đang bám vào thùng xe phía sau, khi xe chuẩn bị lật, anh đã nhảy ra khỏi xe và bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm ngay sau đó.

Hiện Bộ đội Biên phòng Đồn La Lay đang duy trì 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cầu tràn để ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm, đồng thời huy động 2 tổ công tác (7 cán bộ, chiến sĩ) phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 1
Chiếc xe thời điểm mắc lại trên ngầm tràn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, trên địa bàn có mưa to, phổ biến 40-150mm, mực nước trên các sông, suối dâng cao.

Mưa lớn cũng gây ngập, chia cắt 53 điểm trên các tuyến đường ở Quảng Trị, 190 nhà dân ở các xã Hướng Hiệp và Nam Hải Lăng bị ngập.

Chính quyền các địa phương ở Quảng Trị đã di dời 217 hộ dân với 813 người ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

