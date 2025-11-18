Người dân phát hiện vợ chồng chủ tiệm tạp hóa nằm bất động, đã ngắt cầu dao đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong. Để lại hai con nhỏ mới hai tuổi và ba tháng tuổi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/11, thông tin từ UBND xã Cần Giuộc, Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn điện giật thương tâm khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn xã.

Vào sáng cùng ngày, khi người dân đến tiệm tạp hóa gần Trường tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc thì phát hiện vợ chồng anh N.Đ.H. và chị L.T.T. (cùng 25 tuổi) nằm bất động trong tiệm.

hận thấy dấu hiệu sự cố điện, người dân lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, nỗ lực cứu chữa không thành, các nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện trường khu vực hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những người chứng kiến cho biết thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có hai con nhỏ (một bé hai tuổi và một bé ba tháng tuổi) của đôi vợ chồng nhưng rất may các cháu không bị ảnh hưởng.

Thông tin này khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa, khi chỉ trong một buổi sáng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ một cách đầy đau đớn và đột ngột .

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin từ những người dân xung quanh. Công tác điều tra đang được triển khai để làm rõ nguyên nhân.

