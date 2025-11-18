Vụ sát hại bé gái 8 tuổi trong bao tải vứt dưới mương nước: Nghi phạm 13 tuổi bị đưa vào trường giáo dưỡng

Đời sống 18/11/2025 12:44

Trịnh Quốc Việt, 13 tuổi, bị xác định sát hại em gái họ giấu xác ở vườn, nhưng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên bị đưa vào trường giáo dưỡng

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 18/11, đại diện Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã hoàn thiện hồ sơ; đồng thời phối hợp với công an địa phương, tòa án và gia đình chuẩn bị đưa Việt (ngụ xã Yên Định) vào trường giáo dưỡng.

Theo Bộ luật Hình sự, người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về bất kỳ tội danh nào. Trường hợp có hành vi nguy hiểm, các em không bị xử lý hình sự mà được xem xét áp dụng biện pháp giáo dục như giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào trường giáo dưỡng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Vụ sát hại bé gái 8 tuổi trong bao tải vứt dưới mương nước: Nghi phạm 13 tuổi bị đưa vào trường giáo dưỡng - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ án - Ảnh: VnExpress

Theo kết quả điều tra, sáng 20/9, vợ chồng chị Trang ở làng Hoạch Thôn đi làm nên gửi con trai và con gái 8 tuổi cho ông Tân (ông nội) gần nhà trông nom. Khoảng 14h, ông bà nội để 4 cháu nhỏ, trong đó có Việt, chơi trong nhà rồi ra đồng gặt lúa.

Cuối buổi chiều, vợ chồng ông Tân trở về nhưng không tìm thấy cháu gái 8 tuổi. Thông tin bé mất tích được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thanh địa phương, song nhiều giờ trôi qua vẫn không có tung tích.

Nhiều vị trí nghi vấn như ao hồ, khu vực hoang vắng ở làng được kiểm tra nhưng không phát hiện manh mối. Đến hơn 21h, một người họ hàng soi đèn ở góc vườn nhà ông Tân phát hiện bao tải có dấu hiệu bất thường. Bên trong, dưới những viên đá hộc chặn phía trên, là thi thể bé gái với nhiều thương tích vùng đầu, mặt.

Vụ sát hại bé gái 8 tuổi trong bao tải vứt dưới mương nước: Nghi phạm 13 tuổi bị đưa vào trường giáo dưỡng - Ảnh 2
Bé gái 8 tuổi là nạn nhân trong vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan điều tra xác định Việt là nghi phạm. Thiếu niên khai bị em gái tranh giành chiếc võng đang nằm nên đánh em bất tỉnh, sau đó cho vào bao tải để "dạy tiếp cho một bài học". Việt vác em ra vườn chuối sau nhà, nơi có cỏ dại rậm rạp sát hại, vùi thi thể vào góc tường. Sau đó, Việt về nhà xem điện thoại, đi ngủ cùng em trai cho đến khi bị công an triệu tập.

Em trai 8 tuổi của Việt biết sự việc nhưng bị anh uy hiếp nên không dám khai chỗ giấu thi thể trong thời gian người lớn tìm kiếm.

Theo chính quyền địa phương, anh em Việt có hoàn cảnh khó khăn; bố mẹ đi xuất khẩu lao động, hai em sống cùng ông bà nội. Đại diện trường THCS Định Tăng, nơi Việt theo học, cho biết cậu bé học lực trung bình, hòa đồng, không có biểu hiện bất thường trước khi xảy ra án mạng.

Sau vụ việc, Việt nghỉ học, được giao cho người thân quản lý và chờ đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc.

