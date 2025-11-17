Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông

Đời sống 17/11/2025 16:37

Ngày 16/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 20 giờ ngày 15/11, ông Đinh Quảng (57 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đạp xe đi bán vé số trên quốc lộ 26.

Khi đến đoạn qua xã Krông Pắc, xe của ông Quảng va chạm với xe đầu kéo 77H-073.29, do ông Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Quảng té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nguyên nhân tai nạn do tài xế Hùng không chú ý quan sát. Tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết gia cảnh ông Quảng rất khó khăn. Trong vòng chưa đầy 49 ngày, vợ chồng ông Quảng lần lượt tử vong vì tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ, lo hậu sự cho ông Quảng được chu toàn.

Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 1
Người thân đến chia buồn cùng gia đình ông Quảng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy rao vào ngày 17/11, xe máy mang biển kiểm soát 26G1-069.26, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-291.53, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Vào chiều 17/11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe tải bị nước lũ cuốn mất tích trên tuyến Quốc lộ 15D.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tài lộc chiếu sáng, 3 con giáp tiền phủ đầy tay, cát khí cực vượng, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tài lộc chiếu sáng, 3 con giáp tiền phủ đầy tay, cát khí cực vượng, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 18/11/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 18/11/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào cây rồi lao xuống vực khiến 5 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào cây rồi lao xuống vực khiến 5 người tử vong

Video 1 giờ 7 phút trước
Từ 20/11 đến 30/11/2025, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, làm ăn trúng lớn, công danh thăng tiến, tiền tình viên mãn vẹn toàn

Từ 20/11 đến 30/11/2025, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, làm ăn trúng lớn, công danh thăng tiến, tiền tình viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Dầm cầu vượt đột nhiên đổ xuống trong quá trình lắp đặt rơi trúng xe tải khiến tài xế tử vong tại chỗ

Dầm cầu vượt đột nhiên đổ xuống trong quá trình lắp đặt rơi trúng xe tải khiến tài xế tử vong tại chỗ

Video 2 giờ 7 phút trước
Thông tin MỚI trong vụ gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Thông tin MỚI trong vụ gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (21, 22, 23, 24 và 25/11/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, vận may ùa vào nhà, Tài Lộc vượng phát, giàu sang Phú Quý

Liên tiếp 5 ngày tới (21, 22, 23, 24 và 25/11/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, vận may ùa vào nhà, Tài Lộc vượng phát, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Qua đêm nay, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông

Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Mắt người đàn ông đau dữ dội, bạn bè đang tìm cách gắp con đỉa ra khỏi mắt

Mắt người đàn ông đau dữ dội, bạn bè đang tìm cách gắp con đỉa ra khỏi mắt

Video 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI trong vụ gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Thông tin MỚI trong vụ gia đình 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong ở Mỹ

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Bàng hoàng nhóm shipper vây đánh đồng nghiệp ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Bàng hoàng nhóm shipper vây đánh đồng nghiệp ở TP.HCM, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Thông tin MỚI vụ sạt lở khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương ở Khánh Hòa

Thông tin MỚI vụ sạt lở khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương ở Khánh Hòa

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm