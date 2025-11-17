Ngày 16/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 20 giờ ngày 15/11, ông Đinh Quảng (57 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đạp xe đi bán vé số trên quốc lộ 26.

Khi đến đoạn qua xã Krông Pắc, xe của ông Quảng va chạm với xe đầu kéo 77H-073.29, do ông Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Quảng té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nguyên nhân tai nạn do tài xế Hùng không chú ý quan sát. Tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết gia cảnh ông Quảng rất khó khăn. Trong vòng chưa đầy 49 ngày, vợ chồng ông Quảng lần lượt tử vong vì tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ, lo hậu sự cho ông Quảng được chu toàn.

Người thân đến chia buồn cùng gia đình ông Quảng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy rao vào ngày 17/11, xe máy mang biển kiểm soát 26G1-069.26, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-291.53, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu Vào chiều 17/11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe tải bị nước lũ cuốn mất tích trên tuyến Quốc lộ 15D.

