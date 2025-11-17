Ngày 17/11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nhóm shipper của một hãng bán hàng trực tuyến (giao đồ ăn) rượt đuổi, đánh nhau náo loạn trên đường.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự việc xảy ra vào trưa 14/11 tại khu vực đường Hoa Sứ – Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Lãnh đạo UBND phường Cầu Kiệu cho biết, lực lượng công an đã nắm sự việc và đang xử lý.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h50 ngày 15/11, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận trình báo của anh T.M.L (SN 1990), ngụ phường Gia Định, là tài xế shipper.

Anh L cho biết, khoảng 11h ngày 14/11, trong lúc uống cà phê cùng anh Đ.T.T (SN 1994, quê Quảng Ngãi) tại khu vực cây xăng trên đường Hoa Sứ thì bị 1 nhóm khoảng 10 người đến đánh.

Theo anh L, anh biết được 2 người trong nhóm này tên là P và A.T cùng hành nghề shipper. Sau khi xảy ra ẩu đả, do được can ngăn nên nhóm này rời đi ngay sau đó.

Nhóm shipper vây đánh đồng nghiệp ở phường Cầu Kiệu - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân trí, nguyên nhân theo anh L trình báo, trước đó, anh L và P có mâu thuẫn trên mạng xã hội về vấn đề chạy xe công nghệ, P cho rằng anh L chạy nhiều đơn hàng hơn nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Đến 23 giờ ngày 15/11, Công an phường đã mời làm việc với 8 người gồm: H.N.P, L.G.B, T.L.T, C.X.L, H.V.L, N.Đ.A.T, T.M.L và Đ.T.T.

Hiện, Công an phường Cầu Kiệu, TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

