Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Đời sống 17/11/2025 12:19

Ngày 17/11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn do sét đánh làm hai người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 6h30 ngày 17/11, anh Trần Văn Út (SN 1985) cùng anh T.T.L (SN 1991) và L.V.H (SN 1987, cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau) đến khu nuôi tôm công nghiệp của ông Trần Văn Hậu (SN 1983) để làm thuê.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, khu vực trên xuất hiện mưa dông. Sau một lúc không thấy anh H., L. đâu, nên anh Út đi tìm và phát hiện anh H. đã tử vong trên bờ ao, quần áo bị cháy xém. Thấy vậy, anh Út hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ.

Nghi hai người bị sét đánh tử vong, mọi người đã xuống ao tìm và vớt được thi thể anh L.

Được biết, ông Hậu thuê anh Út, L. và H. làm công nhật tại khu ao nuôi tôm, với tiền công 300.000 đồng/ngày.

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm - Ảnh 1
Hiện trường vụ nghi sét đánh sáng 17/11 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm, xác minh nguyên nhân. Thi thể hai người được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, trong vài ngày tới thời tiết tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lốc xoáy, sét. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời khi có mưa giông, sấm sét để đảm bảo an toàn.

Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

