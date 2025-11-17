Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong

Sáng 17/11, UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin liên quan vụ sạt lở núi trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, khiến ô tô khách bị đất đá đè, làm 6 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/11, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương khi một tảng đá lớn bất ngờ đổ ập xuống, đè trúng một xe khách chở 32 người. 

Theo báo cáo ban đầu, 4 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường, 2 thi thể khác vẫn đang mắc kẹt trong xe. 16 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong - Ảnh 1Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong - Ảnh 2
Ô tô khách biến dạng, 6 người tử vong sau tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào báo cáo từ địa phương và cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 16/11, khi tảng đá lớn từ taluy dương bất ngờ sập xuống mặt đường, đè trúng chiếc xe khách chở 32 người.

Đèo Khánh Lê là tuyến đường huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, đang đối mặt với tình hình sạt lở phức tạp.

Còn 2 thi thể kẹt trong ô tô khách bị sạt lở núi đè trên đèo khiến 6 người tử vong - Ảnh 3
Máy xúc tiếp cận điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê  - Ảnh: Báo Dân trí

 

Ngoài điểm sạt lở gây tai nạn nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết còn có 2 khu vực sạt lở khác tại Km 43 và Km 47, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ.

Từ đêm qua đến sáng nay, lực lượng chức năng đã phải đi bộ qua đường rừng để tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 17/11, các phương tiện cơ giới đã được điều động đến khu vực để tiếp tục công tác đưa 2 thi thể còn lại ra ngoài, đồng thời khắc phục sự cố sạt lở và thông tuyến quốc lộ 27C.

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở, mặt đường nứt, buộc chính quyền phải đóng đèo, sáng 17/11.

