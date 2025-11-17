Kinh hoàng hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, cháu tử vong, cậu bị thương

Đời sống 17/11/2025 05:30

Đến 18h ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao, điều tra vụ án mạng làm một người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 16/11, cơ quan chức năng TP HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Người tử vong được xác định tên N.H.V.L (SN 1996) còn người bị thương là N.V.Đ (SN 1986, cùng quê An Giang).

Kinh hoàng hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, cháu tử vong, cậu bị thương - Ảnh 1Kinh hoàng hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, cháu tử vong, cậu bị thương - Ảnh 2
Sau khi một nhóm người nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét trên đường Thuận Giao 19, thuộc phường Thuận Giao, TP HCM. Khi họ chạy ra xem thì thấy hai nhóm người đang hỗn chiến. 

Sau khi một nhóm nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường.

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện 1 người đã tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Kinh hoàng hỗn chiến tại khu nhà trọ ở TP.HCM, cháu tử vong, cậu bị thương - Ảnh 3
Hiện trường vụ hỗn chiến làm một người tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm ngay trên đường. Trên người nạn nhân bị nhiều vết thương, máu chảy nhiều trên đường. Gần hiện trường có một số gạch đá và một cây rựa.

Được biết, hai người bị thương có quan hệ họ hàng, trước đó nghi có mâu thuẫn với nhóm người kia.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Từ khóa:   hỗn chiến án mạng tin moi

