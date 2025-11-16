Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Đời sống 16/11/2025 15:50

Ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích đột xuất phá chuyên án trả lương cho công nhân bằng ma túy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, trú xã Đức Hợp, Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, trú xã Bình Xuyên, Phú Thọ) nhận công trình làm cốp pha cho các nhà thầu tại dự án Sun Urban City (Hà Nam) và thuê 15–20 lao động từ các tỉnh Tây Bắc. Những người này nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ do Tiến thuê ở phường Hà Nam.

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương - Ảnh 1
Tang vật vụ án - Ảnh: VietNamNet

Để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến và Huê nhiều lần móc nối, mua ma túy từ các đối tượng ở Điện Biên, sau đó chia thành các gói nhỏ trị giá 100.000 đồng mỗi gói.

Căn cứ vào ngày công và nhu cầu sử dụng ma túy của từng lao động, các đối tượng phát cho mỗi người 1 gói vào ba khung giờ: đầu giờ sáng, buổi trưa và tối. Mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và dụng cụ sử dụng ma túy đều do Huê trực tiếp mua, lập sổ theo dõi và trừ vào tiền lương.

Để tránh bị phát hiện, Tiến yêu cầu người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng để đốt tiêu hủy vào 19h hàng ngày.

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương - Ảnh 2
Đại diện Viện kiểm sát thực hiện thủ tục tố tụng với cai thầu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, sau nhiều ngày theo dõi và điều tra, cơ quan công an xác định đủ căn cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng. Khoảng 21h ngày 18/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hà Nam kiểm tra phòng trọ của Tiến. Qua test nhanh, Tiến, Huê cùng 15 người lao động đều dương tính với ma túy.

Ghi nhận thành tích của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và khen thưởng Phòng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đường dây ma túy phức tạp này.

Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: CACC

Cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, xử lý những đối tượng còn lại theo quy định.

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Ngày mai (17/11), theo dự kiến, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Cao Văn Hùng (52 tuổi) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Xem thêm
Từ khóa:   ma túy tin moi bán ma túy rồi trừ vào lương

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Đời sống 15 phút trước
Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Video 17 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Video 27 phút trước
Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Video 35 phút trước
Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Sao quốc tế 42 phút trước
Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Video 48 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Video 55 phút trước
Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Đời sống 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế