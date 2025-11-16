Ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích đột xuất phá chuyên án trả lương cho công nhân bằng ma túy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng. Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, trú xã Đức Hợp, Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, trú xã Bình Xuyên, Phú Thọ) nhận công trình làm cốp pha cho các nhà thầu tại dự án Sun Urban City (Hà Nam) và thuê 15–20 lao động từ các tỉnh Tây Bắc. Những người này nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ do Tiến thuê ở phường Hà Nam.

Tang vật vụ án - Ảnh: VietNamNet Để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến và Huê nhiều lần móc nối, mua ma túy từ các đối tượng ở Điện Biên, sau đó chia thành các gói nhỏ trị giá 100.000 đồng mỗi gói. Căn cứ vào ngày công và nhu cầu sử dụng ma túy của từng lao động, các đối tượng phát cho mỗi người 1 gói vào ba khung giờ: đầu giờ sáng, buổi trưa và tối. Mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và dụng cụ sử dụng ma túy đều do Huê trực tiếp mua, lập sổ theo dõi và trừ vào tiền lương.

Để tránh bị phát hiện, Tiến yêu cầu người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng để đốt tiêu hủy vào 19h hàng ngày. Đại diện Viện kiểm sát thực hiện thủ tục tố tụng với cai thầu - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, sau nhiều ngày theo dõi và điều tra, cơ quan công an xác định đủ căn cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng. Khoảng 21h ngày 18/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hà Nam kiểm tra phòng trọ của Tiến. Qua test nhanh, Tiến, Huê cùng 15 người lao động đều dương tính với ma túy. Ghi nhận thành tích của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và khen thưởng Phòng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đường dây ma túy phức tạp này. Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: CACC Cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, xử lý những đối tượng còn lại theo quy định.

