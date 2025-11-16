Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 16/11/2025 15:29

Ngày mai (17/11), theo dự kiến, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Cao Văn Hùng (52 tuổi) về tội 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản'.

Theo thông tin từ báo Dân trí, 17/11, TAND TP Hà Nội sẽ đưa kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương vào đêm 18/12/2024 ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Kẻ gây án là Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị cáo buộc phạm tội Giết người, theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự và tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt truy tố bị cáo ở cả 2 tội danh trên đều có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù, do đó Cao Văn Hùng thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Do vậy, ngay từ giai đoạn điều tra đến khi chuẩn bị đưa ra xét xử, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội đã chỉ định 2 luật sư để bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo theo quy định.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào. Về phía đại diện các gia đình bị hại, họ đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, kèm theo các chứng từ, các bảng kê như: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già… 

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng Cao Văn Hùng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, hồi tháng 10/1998, Hùng bị Tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tháng 11/2005, Hùng tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cáo buộc lần này cho rằng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, bị cáo gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền. 

Thấy vậy, một người khách (hiện không xác định được nhân thân) bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ trên ngồi uống bia một mình. Khi đó, ngoài mấy nhân viên của quán, còn có 2 nhóm khách khác.

Vào quán, ông ta gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước, nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa, loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại đường Phạm Văn Đồng, đổ xô xăng trước cửa quán ở nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt, gây cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax. 

Hậu quả, 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định, có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Cái chết của bé trai 2 tuổi tên De’Markus Page tại bang Florida (Mỹ) là lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của sự sống. Một lỗi đánh máy tưởng chừng đơn giản trong quy trình kê đơn thuốc đã cướp đi sinh mạng một đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   đốt quán cafe tin moi Kẻ đốt quán cà phê

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Đời sống 15 phút trước
Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Video 17 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Video 28 phút trước
Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Video 35 phút trước
Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Sao quốc tế 42 phút trước
Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Video 48 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Video 55 phút trước
Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Đời sống 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế