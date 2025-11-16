Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Đời sống 16/11/2025 11:14

Ngày 16/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 26 khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 16/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô container và xe đạp khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h ngày 15/11 trên tuyến quốc lộ 26 đoạn qua xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô container mang biển kiểm soát 77H-073.xx lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Khi lưu thông đến địa bàn xã Krông Pắk, ô tô container bất ngờ va chạm với xe đạp do ông Đ.Q. (57 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông cùng chiều, phía trước.

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe đạp tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, cú va chạm khiến ông Q. tử vong tại chỗ và chiếc xe đạp bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, anh Nguyễn Xuân Hùng điều khiển ô tô container thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Tài xế Hùng được xác định có vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM chi gần 2.000 tỉ đồng để miễn phí bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 530.000 người trên 65 tuổi. Chính sách này giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

