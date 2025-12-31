Ăn bánh mì chớ dại ăn kiểu này vừa mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Bánh mì là món ăn sáng quốc dân, tiện lợi và thơm ngon. Tuy nhiên, nếu bạn đang duy trì những thói quen ăn bánh mì dưới đây, cơ thể bạn có thể đang phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà bạn không hề hay biết.

Bánh mì là thực phẩm quen thuộc được biết đến là món ăn sáng được rất nhiều người lựa chọn và sử dụng. Nguyên liệu làm nên bánh mì chủ yếu từ bột mì hoặc từ ngũ cốc được nghiền ra để trộn với nước và sau đó nướng lên.

Không nên ăn bánh mì kiểu này kẻo hại sức khỏe 

Sử dụng bánh mì đã bị mốc hoặc quá hạn (dù đã cắt bỏ phần mốc) 

Nhiều người có tâm lý tiết kiệm, khi thấy bánh mì xuất hiện vài đốm mốc nhỏ thì chỉ cắt bỏ phần đó và ăn phần còn lại. Đây là một sai lầm chết người. Các sợi nấm mốc (mycotoxins) thường đã lan sâu vào bên trong lõi bánh trước khi bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc tiêu thụ bánh mì mốc dù chỉ một chút cũng có thể gây ngđộc thực phẩm cấp tính, tiêu chảy, hoặc nguy hiểm hơn là tích tđộc tố gây ung thư gan về lâu dài. 

Ăn bánh mì quá khô hoặc ăn quá nhanh 

Thói quen ăn bánh mì "vội" mà không kèm theo nước hoặc rau xanh rất phổ biến ở những người bận rộn. Bánh mì có đặc tính hút nước rất mạnh, khi vào dạ dày nếu không có đđộ ẩm sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, chướng bụng. Việc nuốt những miếng bánh mì lớn, khô cứng còn dễ gây tổn thương niêm mạc thực quản và làm chậm quá trình trao đổi chất. Hãy luôn đảm bảo bạn ăn kèm rau xanh và nhai kđể các enzyme trong nước bọt hỗ trợ tiêu hóa tinh bột tốt hơn. 

Ăn bánh mì thay cơm trắng trong thời gian dài 

Nhiều người có thói quen ăn bánh mì liên tục thay cho các bữa chính vì sự nhanh gọn. Tuy nhiên, bánh mì (đặc biệt là bánh mì trắng) có chỉ số đường huyết cao. Khi nạp quá nhiều, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt, bắt buộc tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết insulin. Thói quen này về lâu dài không chỉ gây tích tụ mỡ bụng, tăng cân nhanh chóng mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2 và các hội chứng chuyển hóa nguy hiểm. 

Kết hợp bánh mì với quá nhiều đăn chế biến sẵn 

Một ổ bánh mì kẹp đầy xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội và rưới đẫm các loại sốt mayonnaise hay tương ớt công nghiệp trông rất hấp dẫn nhưng lại là "quả bom" natri và chất béo bão hòa. Việc nạp quá nhiều muối từ các loại thịt chế biến sẵn khiến thận phải làm việc quá sức, gây giữ nước và tăng huyết áp. Bên cạnh đó, các chất bảo quản như nitrat trong thịt nguội khi kết hợp với protein trong bánh mì dưới nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất gây ung thư cho hệ tiêu hóa.

Tác hại khó ngờ của bánh mì bạn cần lưu ý 

Làm tăng lượng cholesterol: Theo các nghiên cứu cho thấy, bột bánh mì có thể làm gia tăng một loại cholesterol xấu có liên quan đến bệnh tim mạch là cholesterol LDL tới 60% trong khoảng 12 tuần. Do vậy, việc thường xuyên ăn bánh mì sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch, béo phì.

Làm giảm đường huyết: Bánh mì là nguyên liệu có chỉ số đường huyết rất thấp. Khi bạn ăn bánh mì, nó sẽ giảm lượng đường huyết của bạn ngay lập tức và rất dễ gây hại cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, bánh mì là loại đăn nhanh không được khuyến khích với những người mắc bệnh tiểu đường. 

Gây bệnh táo bón: Trong bánh mì chứa một lượng tinh bột lớn. Tinh bột này có tính kết dính và không có chất xơ. Do vậy, nếu ăn quá nhiều bánh mì có thể khiến bạn bị táo bón kéo dài.

