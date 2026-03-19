Tiện tay lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi 'hóa đá' thấy tập giấy giấu kín tiết lộ bí mật động trời

Tâm linh - Tử vi 19/03/2026 22:30

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi sang nhà họ hàng có việc vài ngày, chồng tôi thì tăng ca. Ở nhà có một mình, tôi quyết định dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi đem bao gối, ga giường trong nhà đi giặt. Thông thường mẹ chồng tôi rất kỹ tính, không để tôi đụng chạm đến đồ đạc trong phòng của bà. Nhưng hôm ấy tôi nghĩ cũng chỉ vào tháo vỏ gối và ga giường ra giặt, tôi sẽ không chạm đến bất kì đồ gì khác trong phòng mẹ chồng.

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác. Theo như thời gian gửi tiền trên từng tờ giấy thì mẹ chồng tôi đều đặn mỗi tháng gửi 10 triệu cho người phụ nữ kia.

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi. Nhưng chồng tôi cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Trong lòng tôi nảy sinh linh cảm xấu, hình như có chuyện gì đó mà tôi không được biết.

Tôi để lại những tờ giấy kia trong bao gối của mẹ chồng, quyết định giữ nguyên hiện trạng để bà không nghi ngờ. Sau khi chồng tôi về, tôi hỏi anh về người phụ nữ được mẹ tôi gửi tiền kia.

Chồng tôi ban đầu nói không biết, nhưng khi bị tôi tra hỏi liên tục thì anh đành thú nhận. Hóa ra chồng tôi có con riêng với người phụ nữ kia. Anh nói chỉ là một lần chơi qua đường nhưng lại lỡ để lại hậu quả. Mỗi tháng chồng tôi lén đưa tiền để mẹ chồng ra ngân hàng gửi cho người phụ nữ kia.

Để có thêm tiền gửi cho nhân tình và con riêng, chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc để tôi không nghi ngờ. Quả thật 10 triệu kia không hề nhỏ, lương của chồng tôi cũng chẳng cao. Nhưng anh đành phải làm vậy để che giấu tội ngoại tình của mình.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và mất hết tin tưởng vào chồng. Thu nhập của tôi và chồng không dư dả, nhiều khi còn thiếu thốn lo cho con của chúng tôi. Vậy mà giờ mỗi tháng anh lại chi nhiêu đó tiền cho nhân tình và con riêng. Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?

Qua đêm nay (19/3/2026), 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, giàu lên trông thấy, tiền tài thi nhau kéo về nhà, mọi điều thuận lợi

Qua đêm nay (19/3/2026), 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, giàu lên trông thấy, tiền tài thi nhau kéo về nhà, mọi điều thuận lợi

Mừng bạn thân sinh con trai hẳn 10 triệu, tôi "ngã quỵ" khi đọc tin nhắn hồi đáp tiết lộ danh tính thật của đứa bé

Mừng bạn thân sinh con trai hẳn 10 triệu, tôi "ngã quỵ" khi đọc tin nhắn hồi đáp tiết lộ danh tính thật của đứa bé

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tiện tay lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi "hóa đá" thấy tập giấy giấu kín tiết lộ bí mật động trời

Tiện tay lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi "hóa đá" thấy tập giấy giấu kín tiết lộ bí mật động trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Bí ẩn về chiếc điện thoại dưới vòi nước và màn "lật mặt" gã chồng bội bạc ngay tại nhà vệ sinh

Bí ẩn về chiếc điện thoại dưới vòi nước và màn "lật mặt" gã chồng bội bạc ngay tại nhà vệ sinh

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đang nồng nàn bên vợ thì ảnh cưới bất ngờ rơi rụng, tôi "hóa đá" thấy thứ giấu kín phía sau khung hình bấy lâu

Đang nồng nàn bên vợ thì ảnh cưới bất ngờ rơi rụng, tôi "hóa đá" thấy thứ giấu kín phía sau khung hình bấy lâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng 16h ngày 20/3/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào đúng 16h ngày 20/3/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Qua đêm nay (19/3/2026), 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, giàu lên trông thấy, tiền tài thi nhau kéo về nhà, mọi điều thuận lợi

Qua đêm nay (19/3/2026), 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, giàu lên trông thấy, tiền tài thi nhau kéo về nhà, mọi điều thuận lợi