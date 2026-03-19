Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Đời sống 19/03/2026 09:12

Hôm nay, ngày 19/3/2026, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh khi Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản, dữ liệu liên quan lạm phát tại quốc gia này tăng. Trong nước, giá vàng đồng loạt lùi xa ngưỡng 180 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Sáng nay (19/3), giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 4,6 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 175,4 triệu đồng/lượng, bán ra còn 178,4 triệu đồng. Các doanh nghiệp khác đa số cũng bán vàng miếng bằng giá SJC.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 4,5 triệu đồng khi mua vào xuống 175,1 triệu đồng và bán ra 178,2 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm vàng nhẫn 5 triệu đồng sau một ngày, đưa giá mua xuống 174,5 triệu đồng và bán ra 177,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý mua vào 175,4 triệu đồng và bán ra còn 178,4, giảm 4,6 triệu đồng so với một ngày trước...

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm 4,6 triệu đồng chỉ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.84 USD/ounce, giảm sâu 183 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.017 USD/ounce). Mức giảm này đã đưa giá vàng thế giới về vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần gần đây.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 -2026 của Mỹ tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn so với dự báo 0,3%. Những con số này phản ánh áp lực lạm phát gia tăng, làm giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 (ngày 17 và 18-3) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản 3,5% đến 3,75%, đồng thời phát đi tín hiệu thận trọng hơn do rủi ro lạm phát và các yếu tố địa chính trị, bao gồm căng thẳng ở Trung Đông (chiến sự liên quan đến Mỹ và Iran).

Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell nhận định những diễn biến ở Trung Đông có thể gây ảnh hưởng không chắc chắn đến nền kinh tế Mỹ.

"Chúng ta còn quá sớm để biết tác động của chiến sự. Các chỉ số kỳ vọng lạm phát đã tăng lên, có thể đã phản ánh sự tăng mạnh giá dầu thô do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông gây ra" - ông Jerome Powell nói với báo giới sau khi cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 kết thúc.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,2%, góp phần làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Hôm nay, ngày 18/3/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm, đồng USD tăng giá. Trong nước, khách mua vẫn lỗ khi chênh lệch mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Xót xa: Cháy tòa nhà 5 tầng, 9 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Xót xa: Cháy tòa nhà 5 tầng, 9 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/3-21/3), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/3-21/3), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Bước qua ngày 20/3/2026, 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc tăng phi mã, giàu sang Phú Quý

Bước qua ngày 20/3/2026, 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc tăng phi mã, giàu sang Phú Quý

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 19/3/2026, 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' sau ngày 19/3/2026, 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng

9 ngày liên tiếp (20/3 - 29/3/2026), 3 con giáp cuộc sống ngậm thìa vàng, tình cảm ngập tràn, chuẩn bị hứng Lộc Trời, may mắn Thịnh Vượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Bắt nóng nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tài xế cùng 2 phụ xe đánh bạc khi vừa lái xe khách phóng vun vút trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Hưng Yên: Phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung