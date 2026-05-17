Giá vàng hôm nay, ngày 17/5/2026: Lao dốc cực mạnh, người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Đời sống 17/05/2026 09:12

Hôm nay, ngày 17/5/2026, giá vàng thế giới và trong nước giảm cực mạnh, đẩy người mua lỗ nặng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ lên 7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,7 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 160,3 triệu đồng và bán ra 163,3 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty như Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC. Nghĩa là người mua vàng nhẫn tại các cửa hàng này sau một tuần cũng lỗ đến 7 triệu đồng một lượng.

Trong một tuần, người mua trong nước đã giảm 7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, kim loại quý giảm mạnh cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Chốt tuần giao dịch, giá vàng quốc tế đứng ở mức 4.541 USD/ounce, giảm tới 174 USD/ounce so với cuối tuần trước và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Với diễn biến tiêu cực này, các chuyên gia và nhà đầu tư có sự giằng co trong dự báo giá vàng tuần tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát tại Phố Wall với 13 chuyên gia tham gia, chỉ có 15% kỳ vọng giá vàng tăng trở lại, trong khi tới 77% cho rằng giá vàng giảm và 8% dự báo giá đi ngang.

Tâm lý lạc quan hơn ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street với 29 người tham gia, 59% kỳ vọng giá vàng tăng, chỉ 14% dự báo giảm và 28% cho rằng giá sẽ ổn định.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết giá dầu tăng cao đẩy giá vàng sụt giảm mạnh. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hiện ở mức 5,11%, trái phiếu dài hạn của Anh đang tăng mạnh, cũng gây sức ép lên các kim loại quý là vàng, bạc.

Dù sức ép trong ngắn hạn rất lớn, nhưng phân tích mới nhất của các chuyên gia từ Ngân hàng HSBC (trụ sở tại Anh Quốc) lại cho rằng triển vọng trong trung, dài hạn của vàng vẫn rất tích cực.

Trong một báo cáo, ông James Steel, nhà phân tích kim loại quý hàng đầu tại HSBC nói rằng nhu cầu từ Trung Quốc rất tốt khi chênh lệch giá giữa giá vàng trong nước Trung Quốc và giá vàng toàn cầu trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vào khoảng 20 USD - cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở nước này - chủ yếu đến từ phía các nhà đầu tư tổ chức.

"Nhu cầu ít tập trung vào đồ trang sức, tiền xu và vàng thỏi nhỏ như trước đây, mà thay vào đó là vàng thỏi lớn, chủ yếu dành cho các tổ chức, bởi vì cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có những cải cách về quy định.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Trung Quốc được phép tích trữ vàng thỏi, và các nhà quản lý tài sản ở Ấn Độ cũng được phép làm như vậy. Hoạt động mua vào mạnh mẽ còn tới từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc" – ông James Steel nói.

Trước đó, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn giữ nguyên dự báo như JP Morgan đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce vào cuối năm; Goldman Sachs giữ ở mức 5.400 USD/ounce và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với tốc độ khoảng 585 tấn mỗi quý.

Hôm nay, ngày 16/5/2026 giá vàng thế giới giảm mạnh khi thị trường lo ngại lạm phát gia tăng và khả năng Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

