Vì sao Trương Lăng Hách khiến giá cổ phiếu công ty điện gió tăng mạnh?

Gần đây, bộ phim tài liệu mà Trương Lăng Hách tham gia mang tên “Lăng thám tương lai” đã chính thức lên sóng. Trong phim, anh vào vai một “thực tập sinh ngành điện lực”, đến thăm các trang trại điện gió ngoài khơi ở Giang Tô (Trung Quốc) để phổ biến kiến thức về điện gió.

Mới đây, công ty điện gió Tiết Năng Phong Điện công bố báo cáo quý I/2026. Một số nhà đầu tư tinh mắt phát hiện, trong danh sách cổ đông có cái tên “Trương Gia Vĩ” - cổ đông lớn thứ 6, nắm giữ 22,979 triệu cổ phiếu. Theo giá đóng cửa 5,12 NDT ngày hôm đó, giá trị số cổ phần của anh trị khoảng 118 triệu NDT. Trùng hợp ở chỗ, tên thật của nam diễn viên Trương Lăng Hách cũng chính là Trương Gia Vĩ. Phát hiện này nhanh chóng lan truyền trong các cộng đồng đầu tư và mạng xã hội.

Mặt khác, mỹ nam phim "Trục ngọc" từng học chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, rất phù hợp với chủ đề điện gió trong phim tài liệu anh vừa tham gia. Hàng loạt sự trùng hợp khiến tin đồn “Trương Lăng Hách là cổ đông bí ẩn của Tiết Năng Phong Điện” lan truyền mạnh mẽ.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu Tiết Năng Phong Điện xuất hiện biến động bất thường, tăng mạnh trong thời gian ngắn, mức tăng cao nhất trong ngày đạt 6,53%. Không ít nhà đầu tư lao vào mua cổ phiếu với tâm lý “mua theo người nổi tiếng”.

Khi truyền thông gọi điện đến bộ phận chứng khoán của Tiết Năng Phong Điện để xác minh, phía công ty phản hồi khá thận trọng, cho biết: “Cổ đông này chưa từng liên lạc với công ty nên không thể xác nhận danh tính”. Câu trả lời mập mờ kiểu “không thể xác nhận” vô tình càng khiến tin đồn lan rộng hơn.

Tuy nhiên, sau đó, Tiết Năng Phong Điện đã chính thức đính chính rằng cổ đông Trương Gia Vĩ hoàn toàn không phải diễn viên Trương Lăng Hách.

Cổ đông lớn Trương Gia Vĩ thực chất sinh năm 1988, năm nay 38 tuổi, từng làm việc tại Ngân hàng HSBC và công ty quản lý tài sản Fude ở Hong Kong (Trung Quốc), hiện là quản lý đầu tư của Fude Resources và giám sát viên của Guanghui Automobile. Thông tin rõ ràng không khớp với nam diễn viên Trương Lăng Hách sinh năm 1997, năm nay 28 tuổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, màn hiểu lầm này đã khiến vốn hóa thị trường của Tiết Năng Phong Điện ước tính biến động khoảng 1,5 tỉ NDT chỉ riêng trong ngày 11.5.

Tin đồn Trương Lăng Hách là cổ đông giúp giá cổ phiếu công ty tăng vọt, nhưng chỉ một ngày sau khi sự việc được làm rõ, biến động giá cổ phiếu nhanh chóng lắng xuống và cuối cùng đóng cửa gần như đi ngang.

Mới đây, cộng đồng yêu phim Hoa ngữ xôn xao trước loạt hình ảnh hậu trường của dự án cổ trang Quy Loan. Đáng chú ý, khoảnh khắc thân mật giữa Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

