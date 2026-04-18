Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 18/04/2026 16:18

Kể từ khi bộ phim cổ trang “Trục ngọc” lên sóng và tạo hiệu ứng mạnh mẽ, Hà Nhuận Đông nhanh chóng được chú ý trở lại, kéo theo hàng loạt lời mời hợp tác và sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trong tác phẩm “Trục ngọc”, Trương Lăng Hách đảm nhận vai chính - tướng quân Tạ Chinh - góp phần giúp bộ phim trở thành hiện tượng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, bên cạnh thành công, “Trục ngọc” cũng vướng không ít tranh luận. Đặc biệt, tạo hình của Trương Lăng Hách trong vai tướng quân bị một bộ phận khán giả cho rằng quá cầu kỳ, thậm chí bị chế giễu là “chiến tướng son phấn” vì luôn xuất hiện với gương mặt chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng ngay cả trong bối cảnh chiến trường khốc liệt.

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách - Ảnh 1

Trước những ý kiến trái chiều về tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách, Hà Nhuận Đông đã lên tiếng phản hồi, nhấn mạnh quan điểm: “Phim cổ trang ngôn tình và phim lịch sử không thể so sánh được”. Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Thực tế, sự thay đổi thị hiếu khán giả trong những năm gần đây đã khiến dòng phim cổ trang ngôn tình ngày càng chú trọng yếu tố thẩm mỹ, ngoại hình diễn viên và phong cách trình diễn, nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trẻ.

Giữa làn sóng tranh luận, Hà Nhuận Đông cũng ghi điểm khi giữ thái độ điềm tĩnh khi nổi tiếng trở lại.

Thay vì tận dụng độ hot để tham gia nhiều show giải trí hay quảng cáo, anh lựa chọn tập trung vào công việc đạo diễn và phát triển sự nghiệp phía sau ống kính, cho thấy định hướng rõ ràng và sự chủ động trong nghề nghiệp.

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách - Ảnh 2

Thời gian gần đây, Trương Lăng Hách vướng nhiều tranh luận liên quan đến vai tướng quân Tạ Chinh trong phim “Trục Ngọc”. Hình ảnh nhân vật với lớp trang điểm đậm và phong cách thể hiện bị cho là quá điệu đà đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí kéo theo một số rắc rối liên quan đến cơ quan quản lý văn hóa.

Theo một số nguồn tin, Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp và đưa ra các biện pháp rà soát chặt chẽ hơn đối với những dự án có sự tham gia của Trương Lăng Hách, đặc biệt là phim cổ trang, trước khi phát sóng.

Động thái này được cho là có thể ảnh hưởng đến đà phát triển sự nghiệp của nam diễn viên, khi làm thu hẹp cơ hội góp mặt trong các dự án lớn, nhất là những tác phẩm chính kịch mang tính định hướng hoặc do các đơn vị nhà nước sản xuất trong thời gian tới.

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