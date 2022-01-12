Hà Nhuận Đông 'gây sốc' với diện mạo hiện tại, vẻ 'soái ca' của Lương Sơn Bá nay còn đâu?

Vẻ điển trai, phong độ thuở nào dần biến mất khi Hà Nhuận Đông không còn chăm chút cho diện mạo như trước khiến nhiều người tiếc nuối.

Hà Nhuận Đông là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả Việt. Anh được biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim đình đám như "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài", "Phong Vân", "Tần Vương Lý Thế Dân"... Với gương mặt điển trai và kĩ năng diễn xuất tốt, sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trong nghề, nam diễn viên vẫn được công chúng hết mực quan tâm, chú ý.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung không khỏi xôn xao trước loạt hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Hà Nhuận Đông khi ở tuổi 47.

Nhiều người không khỏi bất ngờ vì nhan sắc của Hà Nhuận Đông ngày càng tuột dốc - Ảnh: Internet

Hnh ảnh một 'ông chú' phát tướng, đầu hói, xuề xòa đến khó tin - Ảnh: Internet

Trong loạt hình ảnh này, diện mạo phát tướng của Hà Nhuận Đông khiến khán giả ngỡ ngàng. Không còn phong thái soái ca như năm xưa, Lương Sơn Bá của ngày hôm nay không khác gì ông chú với đầu hói cùng phong cách thời trang xuề xòa đến khó tin. Vẻ điển trai, phong độ thuở nào dần biến mất khi anh không còn chăm chút cho diện mạo như trước khiến nhiều người tiếc nuối.

Hà Nhuận Đông từng nổi đình nổi đám sau bộ phim 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' - Ảnh: Internet

Vẻ nam thần từng 'đốn tim' khán giả một thời của Hà Nhuận Đông - Ảnh: Internet

Vài năm trở lại đây, Hà Nhuận Đông không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên nữa. Ngoài nghệ thuật, Hà Nhuận Đông còn kinh doanh. Nam minh tinh sở hữu một trung tâm spa sang trọng ở phía đông Đài Bắc (Đài Loan). Spa này mang lại cho anh doanh thu hằng tháng 800.000 Đài tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trung tâm spa của Hà Nhuận Đông phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ.

Dương Tử sẽ nên duyên với 'tình tin đồn' Trương Nghệ Hưng trong bộ phim tình cảm đầy lãng mạn Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang rầm rộ tin tức về bộ phim khai xuân năm mới của Dương Mịch sau khi "Nữ bác sĩ tâm lý" kết thúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-nhuan-dong-gay-soc-voi-dien-mao-hien-tai-ve-soai-ca-cua-luong-son-ba-nay-con-dau-445611.html