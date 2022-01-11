Netizen sốc khi thấy Dương Mịch lộ ảnh lưng trần “nần nẫn" không thể tin nổi, khác xa ảnh photoshop

Mới đây, Dương Mịch khiến công chúng bất ngờ với bức hình chụp từ phía sau tại một sự kiện. Tấm lưng "nần nẫn thịt" của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế được chụp bằng camera thường, hoàn toàn không qua chỉnh sửa khiến dân tình không thể tin vào mắt mình đây chính là Dương Mịch.

Từ khi bước chân vào làng giải trí , Dương Mịch luôn lọt top những mỹ nhân hàng đầu được đánh giá cao về nhan sắc. Sự hiện diện của người đẹp luôn “chặt chém” nhiều mỹ nhân tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Vì sở hữu vẻ ngoài đáng ghen tỵ nên nữ thần xứ Trung luôn bị netizen săm soi về nhan sắc và vóc dáng.

Tuy nhiên, khi xem lại những tấm hình do studio chỉnh sửa và chia sẻ trên MXH thì lại là một Dương Mịch “mình hạc xương mai”. Không khó để nhận ra vùng bắp tay của người đẹp được bóp nhỏ, tấm lưng trần được tút tát mảnh mai nhất có thể.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng về vóc dáng thật sự của người đẹp xứ Trung khi so sánh ảnh thật và ảnh đã qua chỉnh sửa. Bên cạnh đó, cũng có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực Dương Mịch trước những bức ảnh “dìm” nhan sắc của cô nàng. Đa phần những ý kiến này đều cho rằng những bức ảnh dìm hàng là được chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng, góc chụp không tốt.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch lộ khuyết điểm vùng lưng. Trước đó, trong một đoạn video ngắn do tạp chí GQ China tung ra, nàng thơ Dương Mịch để lộ rõ phần mỡ thừa ở vùng lưng. Nhiều ý kiến cho rằng vì váy cô mặc quá chật cũng như bó sát nên mới để lộ khuyết điểm không mong muốn kia nhưng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã buông lơi việc chăm sóc thân hình.

Một lần khác, khi diện váy sát nách, cô nàng bị soi triệt để phần cánh tay và nách ngấn thịt. Thế mới thấy Dương Mịch phải dựa vào photoshop rất nhiều mới có được hình ảnh đẹp không tì vết.