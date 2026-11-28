Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2026, người tuổi Dần gặp được cát tinh Chính Quan nên có một ngày không phải lo nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề gì. Các dự án con giáp này đang theo đuổi đều tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi.

Tài lộc trong ngày với người làm công ăn lương vẫn giữ phong độ ổn định. Nhưng với người buôn bán kinh doanh thì điềm báo vượng phát càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bạn nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường để làm giàu cho bản thân.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2026, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra tốt đẹp. Con giáp này được làm công việc mà mình yêu thích nên rất đam mê và hứng thú. Đây mới là yếu tố quan trọng giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Mão có thể sẽ có cơ hội để khiến cho tình yêu của mình thăng hoa rực rỡ. Con giáp này đã biết được đâu là người mình thực sự yêu thương. Bản mệnh luôn sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2026, dưới sự che chở của Thiên Ấn, người tuổi Hợi dễ dàng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Năng lực của bạn được chứng minh, nhất với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Với phản ứng vô cùng nhanh nhạy và linh hoạt trong cách xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh, con giáp này có thể nhận được tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Đây là bước đệm để bạn bứt phá hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào xuất hiện trước mắt bạn nhé.

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