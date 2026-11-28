Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 28/11/2026, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Với sự chăm chỉ và trách nhiệm, bạn sẽ vượt qua mọi thách thức để đạt được mục tiêu. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để tiến xa hơn nữa. Mặc dù sự nghiệp đang phát triển, nhưng đừng quên dành thời gian cho mối quan hệ cá nhân. Sự lạnh nhạt gần đây có thể gây hiểu lầm với đối tác của bạn.

Tình hình tài chính của bạn sẽ rất tốt, với doanh thu tăng vượt bậc từ việc kinh doanh. Sản phẩm của bạn đã tạo dựng được niềm tin với khách hàng, mang lại nguồn thu nhập ổn định và lợi nhuận đáng kể.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 28/11/2026, người tuổi Thìn có thể nhận được những tin vui về chuyện tình cảm trong ngày Tam Hợp che chở. Người độc thân có khả năng cao gặp được người như ý trong một cuộc gặp gỡ, tụ tập nào đó với bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn có thể hưởng lộc trong ngày Thiên Tài ghé thăm. Với người làm kinh tế, bản mệnh có thể gặp được đối tác triển vọng. Đôi bên có chung quan điểm làm ăn và chung mục tiêu nên việc hợp tác vô cùng suôn sẻ, đem tiền về đầy túi, cuộc sống chuyển mình tích cực.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 28/11/2026, tuổi Sửu có sự nhanh nhạy, linh hoạt hơn trong công việc, nhờ vậy mà được mọi người tín nhiệm. Đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chuyên môn cao, bản mệnh càng thể hiện được sự vượt trội của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này tinh thần làm việc lên cao, tuổi Sửu tìm được nhiều niềm vui trong công việc và có hứng thú học hỏi, tìm tòi, khám phá thêm những điều mới lạ. Con giáp này sẽ sớm nhận được thành quả từ những cố gắng của mình.

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