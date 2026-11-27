Một bộ phận người hâm mộ cũng bày tỏ thất vọng, đồng thời để lại bình luận trên trang cá nhân của phòng làm việc, đề nghị ê-kíp cân nhắc lại hợp đồng. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận nổi bật trên Weibo, thậm chí xuất hiện những lời kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên.

Ngày 25/11, từ khóa liên quan đến việc khán giả phản đối Vương Ngọc Văn quảng cáo thương hiệu lông thú thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, nữ diễn viên được công bố trở thành đại diện của FIRELADYFUR từ ngày 18/10. Khi các hình ảnh quảng bá được lan truyền, nhiều cư dân mạng cho rằng lựa chọn này không phù hợp với hình ảnh cá nhân mà cô xây dựng trong thời gian qua.

Tối 25/11, thương hiệu Phó Trí Ân chính thức lên tiếng giải thích. Theo nhãn hàng, những sản phẩm xuất hiện trong bộ ảnh hợp tác với Vương Ngọc Văn chủ yếu gồm áo da, áo parka và áo khoác len Merino. Chiến dịch lần này tập trung giới thiệu các thiết kế thời trang mùa đông, không hướng đến việc quảng bá dòng sản phẩm lông thú.

Liên quan đến nguồn nguyên liệu, thương hiệu khẳng định các sản phẩm lông thú đang kinh doanh đều có nguồn cung rõ ràng, đi kèm giấy tờ kiểm dịch và chứng nhận truy xuất nguồn gốc. Nhãn hàng cũng tuyên bố không ủng hộ hoạt động săn bắt trái phép hay buôn bán lông thú bất hợp pháp.

Sau thông báo trên, phòng làm việc của Vương Ngọc Văn cũng chia sẻ lại nội dung giải thích từ thương hiệu. Đại diện nữ diễn viên nhấn mạnh việc đối xử tốt với động vật luôn là quan điểm được cô và ê-kíp đề cao, đồng thời là một trong những tiêu chí khi lựa chọn đối tác thương mại.

Phía nữ diễn viên cho biết đã chủ động trao đổi với nhãn hàng sau khi tranh cãi nổ ra. Ê-kíp cũng cam kết sẽ thận trọng và đánh giá nghiêm ngặt hơn đối với các nội dung hợp tác trong tương lai. Bên cạnh đó, họ khẳng định tôn trọng những góp ý mang tính xây dựng từ công chúng, nhưng bảo lưu quyền xử lý các hành vi bôi nhọ và lan truyền thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa xoa dịu hoàn toàn dư luận. Nhiều khán giả cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở những trang phục được sử dụng trong bộ ảnh quảng cáo, mà còn ở việc nữ diễn viên lựa chọn hợp tác với một thương hiệu kinh doanh lông thú thật.

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như “Thiếu niên phái”, “Chỉ là quan hệ hôn nhân” và “Cô ấy hoàn hảo”. Ngoài hoạt động diễn xuất, nữ diễn viên còn nhận được sự quan tâm nhờ tính cách thẳng thắn và tình yêu dành cho thú cưng. Chính hình ảnh này khiến sự việc lần này trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.