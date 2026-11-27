Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Lắk giải cứu thanh niên mắc kẹt hơn 3 giờ trong khe tường hẹp giữa 2 nhà dân, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn sau 15 phút cứu hộ.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 27/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giải cứu thành công một người đàn ông bị kẹt giữa 2 bức tường nhà dân.

Trước đó tối 26/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc một người mắc kẹt giữa 2 căn nhà tại số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến hiện trường triển khai công tác giải cứu.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, điều trị. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Lao Động, thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh N.C.V (trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk). Anh V bị rơi xuống khe tường từ khoảng 15h30 cùng ngày.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng phần chân bị mắc kẹt sâu bên dưới, bị thương và không thể tự thoát ra ngoài.

Do không gian chật hẹp, nạn nhân bị thương và mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau 15 phút triển khai phương án cứu hộ, các chiến sĩ đã đưa anh V. ra khỏi khe tường an toàn. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra sức khỏe.

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