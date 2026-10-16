Một sinh viên đang học ở Bà Rịa đã được cơ quan chức năng giải cứu khỏi bẫy "bắt cóc online" nhằm lừa đảo số tiền 1,2 tỉ đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 15.10, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức bắt cóc online nhắm vào một nam sinh viên Trường đại học Dầu khí Việt Nam. Công an phường Bà Rịa cũng đã giải cứu nạn nhân an toàn và bảo vệ nguyên vẹn số tiền 1,2 tỉ đồng cho gia đình nam sinh viên.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13.10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường đại học Dầu khí Việt Nam về việc nam sinh viên T.A (18 tuổi) rời ký túc xá từ sáng 12.10, trong tình trạng lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỉ đồng.

Nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, gia đình bị đòi 1,2 tỉ đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định chính xác vị trí em T.A. đang ở và nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân.

Theo thông tin VNExpress, theo tường trình, sáng 12/10, em nhận cuộc gọi từ nhóm người tự xưng cán bộ cơ quan điều tra, thông báo em có liên quan đường dây rửa tiền. Những người này liên tục đe dọa "bắt tạm giam", buộc nam sinh rời ký túc xá, thuê phòng nghỉ, cắt liên lạc với gia đình và mở Zoom để họ giám sát.

Trong trạng thái hoảng loạn, nam sinh gọi cho bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định.

Ngoài ra, để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường đại học Dầu khí Việt Nam và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), nhằm ép nạn nhân dùng lý do "chứng minh tài chính du học" để thuyết phục gia đình chuyển tiền.

Vụ "bắt cóc trẻ em" ở Tây Ninh chỉ là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Công an xã Phước Lý khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như nội dung đăng tải. Các thông tin trong bài viết là sai sự thật, không có căn cứ.

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