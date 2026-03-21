Vụ "bắt cóc trẻ em" ở Tây Ninh chỉ là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội

Xã hội 21/03/2026 16:20

Công an xã Phước Lý khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như nội dung đăng tải. Các thông tin trong bài viết là sai sự thật, không có căn cứ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/3, Công an xã Phước Lý (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Khoảng 21h ngày 20/3, Công an xã Phước Lý phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Ngọc Duyên” đăng bài kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm một cháu bé được cho là bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi khi đang chơi trước nhà trên tuyến đường tỉnh 835B, thuộc địa bàn xã.

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Thông tin đăng tải trên mạng về cháu bé bị bắt cóc ở Tây Ninh là sai sự thật. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 30 phút sau, tài khoản này tiếp tục đăng bài khác kêu gọi từ thiện với tiêu đề “Lời kêu gọi khẩn thiết: Chung tay giúp đỡ cháu Đặng Minh Khôi”.

Hai bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 436 lượt thích, hơn 1.400 lượt chia sẻ và hàng chục bình luận, khiến nhiều người dân hoang mang.

Theo thông tin báo Công an Nhân dân, qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, trên địa bàn xã Phước Lý không xảy ra trường hợp nào như bài đăng, nội dung bài đăng là sai sự thật, không có căn cứ. Hiện, Công an xã Phước Lý đang thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan. Đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội hãy thật sự cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng…

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