Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 11/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất điều tra vụ án Giết người, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Vụ án đã gây chấn động khi các nghi phạm là người Việt, lừa nạn nhân sang Campuchia rồi bắt giữ, tra tấn để đòi tiền chuộc.

Theo cơ quan chức năng, vụ án trên được mở rộng từ vụ Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, do Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá.

Vụ việc bắt đầu khi một nhóm 5 người Việt Nam, gồm H.V.M. (trú Hải Dương), vượt biên sang Campuchia vào cuối tháng 8/2023. Họ bị nhóm của Mạnh lừa đưa đến Campuchia qua lời mời gọi về công việc "việc nhẹ lương cao." Sau khi đến nơi, nhóm này bị Mạnh và đồng bọn giam giữ, tra tấn với mục đích buộc gia đình các nạn nhân chuyển tiền chuộc.

Khi gia đình không có khả năng chi trả, H.V.M. đã bị đánh đến tử vong. Những người còn lại bị lấy hết tài sản, tuy nhiên, may mắn thoát được và trở về Việt Nam thông qua cửa khẩu Long Bình. Sự việc nghiêm trọng này đã khiến Bộ Công an nhanh chóng chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng chính quyền Campuchia điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Mạnh.

Đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh - Ảnh: Dân Việt

Khoảng tháng 10/2022, Mạnh xuất cảnh sang Campuchia và làm thuê tại Casino Yong Yuan. Tại đây, Mạnh quen nhiều đối tượng là người Việt Nam có tiền án, tiền sự. Sau đó, chúng lập thành nhóm để lừa, cướp tài sản người dân Việt Nam.

Theo đó, Mạnh và đồng bọn lợi dụng tâm lý "việc nhẹ lương cao", dụ dỗ người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia rồi bắt giữ, tra tấn, nhằm tống tiền gia đình các nạn nhân.

Mạnh và đồng bọn đã sử dụng Facebook dưới tài khoản giả mạo "Mây Trắng" để kết nối với Trương Văn Chung (29 tuổi), người không biết kế hoạch thực sự của chúng. Chung được thuê tổ chức đưa người sang Campuchia, hưởng tiền công 7 triệu đồng, và sau đó chuyển các nạn nhân sang tay Mạnh để thực hiện các hành vi tống tiền.

Chiều 24/8/2023, nhóm của M. được 4 người tại An Giang đưa thành công sang Campuchia và sau đó lập tức bị nhóm của Mạnh bắt giữ, tra tấn, tống tiền. Quá trình trên, H.V.M. bị Cường dùng báng súng đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Ngày 25/8/2023, sau khi gia đình của 3 nạn nhân chuyển tiền, nhóm của Mạnh bỏ đi. Do đó, 4 người còn lại có cơ hội chạy thoát và bỏ trốn trở lại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 570 triệu đồng của các nạn nhân và người thân họ.

Khoảng đầu tháng 9/2023, Mạnh và đồng bọn cũng trốn về Việt Nam. Khi biết hành vi của bản thân bị phát hiện, điều tra và đang bị công an truy bắt, các đối tượng đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Tháng 7, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tuyên phạt Trương Văn Chung 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Riêng hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Cướp tài sản của Mạnh và đồng bọn, Công an tỉnh An Giang tách điều tra riêng và đã ra kết luận, chuyển cơ quan tố tụng truy tố và TAND tỉnh An Giang để đưa ra xét xử.

Người lao động cần tìm đến những địa chỉ uy tín khi tìm kiếm việc làm - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Người lao động, Công an TP HCM cảnh báo sinh viên (SV) tìm việc làm dịp cận Tết cần hết sức cẩn trọng với bẫy "việc nhẹ lương cao". Cảnh báo được đưa ra sau trường hợp một SV tìm việc trên mạng xã hội xin được việc tại kho hàng của một sàn thương mại điện tử lớn ở tỉnh Long An. Khi xuống Long An, SV này được những người xấu đưa lên xe khách cùng nhiều người khác rồi đưa sang Campuchia theo đường tiểu ngạch. Qua biên giới, SV này may mắn trốn thoát và quay về Việt Nam an toàn.

Công an TP HCM khuyến cáo SV, người lao động cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ lịch sử, hoạt động pháp lý của công ty trước khi ứng tuyển và phỏng vấn. Qua đó, phòng chống các loại tội phạm bắt cóc, buôn bán người.