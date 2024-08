Hành trình trốn khỏi 'nanh vuốt' bọn buôn người ở Campuchia của nam thanh niên 19 tuổi: Chỉ vì tin 'việc nhẹ lương cao' mà suýt 'một đi không trở lại'

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 15/6, bà N.T.H. (trú xã Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam) đến Công an huyện Duy Xuyên trình báo về việc tối ngày 10/6, con trai bà là N.V.D. (19 tuổi) liên lạc cầu cứu gia đình vì bị các đối tượng xấu lừa sang Campuchia cưỡng bức lao động.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, một nam thanh niên 19 tuổi vừa trốn thoát khỏi bọn buôn người ở Campuchia, trở về Việt Nam an toàn.

Nhóm buôn người yêu cầu gia đình chuyển 70 triệu đồng để chuộc D. về.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Duy Xuyên báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và chuyển nội dung đến Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Sở Ngoại vụ, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, xử lý.