Hiện là thời điểm nhiều sinh viên ra trường mong muốn tìm kiếm việc làm - Ảnh minh họa: Báo Lao Động

"Họ phỏng vấn trực tuyến bằng Zoom rất chuyên nghiệp và đều có hình ảnh của sàn thương mại điện tử xuất hiện. Sau đó sinh viên được xác nhận bằng thư điện tử rằng đã trúng tuyển và đi thực tập tại kho ở Long An. Sinh viên được hẹn ra bến xe An Sương để xe công ty đưa đi, khi ra bến leo lên xe thì chỉ có một mình và tài xế, đến nửa chừng xe dừng đón người cả Việt Nam lẫn Campuchia. Khi lên xe nhóm này đã dí roi điện và lấy hết tài sản, điện thoại của sinh viên rồi sau đó xe chạy thẳng qua cửa khẩu Tây Ninh. Tại đây nhóm người này đã đánh sinh viên để không kêu la và đưa qua một xe khác chạy qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Qua đến Campuchia, nhóm người lại đổi xe để đưa đi tiếp, lợi dụng trời đêm tối, mặc dù bị đánh đến kiệt sức nhưng bạn sinh viên đã tháo chạy, bị dí theo nhưng họ đuổi không kịp và sợ lộ nên đã bỏ sinh viên chạy trốn và quay về xe để rút khỏi hiện trường. Bằng nhiều cách, cộng với may mắn và có kỹ năng thoát hiểm tốt nên sinh viên này đã về lại được Việt Nam sau 24 giờ bị bắt đi, chỉ bị đánh và chấn thương phần mền (mềm-PV). Sinh viên đã đến công an cửa khẩu, công an địa phương và trường trình báo vụ việc".

Từ câu chuyện trên, các trường thông tin đến sinh viên để cảnh giác và đặc biệt lưu ý trong thời buổi kiếm việc khó khăn này, sinh viên rất dễ bị mắc bẫy các đối tượng xấu. Các bài đăng đã thu hút nhiều lượt tương tác từ sinh viên.