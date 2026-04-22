Ngân hàng Sacombank chính thức đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc và di dời trụ sở chính

Tại đại hội cổ đông thường niên được tổ chức hôm nay, 22-4, cổ đông Sacombank đã thống nhất thông qua việc đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc.

Lý do phải đổi tên, theo Sacombank, "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" là tên gọi từ khi thành lập đến nay, trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của Sacombank.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh đổi từ "Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank" thành "Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên giao dịch, tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

Đại hội cổ đông cũng giao, ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định thời điểm cũng như tiến hành các thủ tục để thực hiện đổi tên ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện, hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết hoặc theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sacombank cũng quyết định dời trụ sở chính. Theo ngân hàng, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Do vậy để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết.

Vì thế, hội đồng quản trị đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại của Sacombank ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam - phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Xử lý 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê cần thêm thời gian

Tại phần thảo luận, nhiều cổ đông đặt câu hỏi về tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu đến 31-12-2025 cũng như việc xử lý 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê.

Ông Phan Đình Tuệ, Thành viên hội đồng quản trị Sacombank, cho biết năm vừa qua Sacombank đã triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành đề án tái cơ cấu. Đến nay ngân hàng đã trích đủ 100% dự phòng.

Chỉ khi xử lý xong số cổ phần của ông Trầm Bê thì mới đảm bảo đưa tỉ lệ nợ xấu của Sacombank về mức theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý cổ phiếu này phải được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên cần phải có thời gian, hy vọng sẽ được xử lý sớm trong năm nay.

Nguyên nhân nợ xấu tăng mạnh trong năm 2025, ông Phan Đình Tuệ cho hay năm 2025 tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều biến động. Tháng 4-2025 chính sách thuế đối ứng của Mỹ đã ảnh hưởng đến các khách hàng doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Sacombank. Trong khi đó các cơ chế cơ cấu nợ không còn tiếp tục dẫn đến nợ xấu chuyển nhóm và ngân hàng phải trích lập dự phòng.

Về khả năng thu hồi, theo Sacombank, tất cả các khoản nợ xấu ngân hàng đều có tài sản đảm bảo. Do đó, khả năng thu hồi vốn rất cao, tuy nhiên tiến độ xử lý còn phụ thuộc thị trường, vì phần lớn khoản vay của STB là bất động sản. Do đó nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026 của Sacombank là giảm tỉ lệ nợ xấu.

Cổ đông cũng đặt câu hỏi vì sao năm 2026 Sacombank chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận 8.100 tỉ trong khi năm 2025 đã trích dự phòng ở mức cao?

Về vấn đề này, đai diện Sacombank cho biết ngân hàng đưa ra tăng trưởng khá thận trọng là 6%, bắt nguồn từ chiến lược của ngân hàng là gia tăng bộ đệm dự phòng, tạo nền tảng trong bối cảnh rủi ro thị trường gia tăng.

Thay vì chạy theo con số tăng trưởng nóng ngắn hạn thì ưu tiên tăng bao phủ nợ xấu, trước các biến động khó lường của thị trường, không chỉ đảm bảo tài sản mà còn phát triển bền vững trong dài hạn cho Sacombank.