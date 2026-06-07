Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố

Sao quốc tế 07/06/2026 16:17

Công ty quản lý của Kim Trạch chính thức phát đi cáo phó xác nhận nam diễn viên đã qua đời. Trước đó, mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin anh được phát hiện tử vong tại nơi ở vào tối 5.6, khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng.

Công ty quản lý của nam diễn viên Kim Trạch vừa chính thức phát đi cáo phó xác nhận anh đã qua đời, khiến người hâm mộ và giới giải trí Trung Quốc không khỏi bàng hoàng. Trước đó, tối 5.6, thông tin nam diễn viên được phát hiện tử vong tại nơi ở bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội Weibo, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của Kim Trạch hiện vẫn chưa được gia đình công bố. Đại diện công ty quản lý cho biết đơn vị đang phối hợp cùng người thân để lo hậu sự, đồng thời mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia quyến và không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố - Ảnh 1

Sự ra đi đột ngột của Kim Trạch khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả sửng sốt. Dưới bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của nam diễn viên, nhiều nghệ sĩ từng hợp tác cùng anh đã để lại những lời chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Không ít người hâm mộ cho biết họ vẫn chưa thể tin vào sự thật khi chỉ cách đây một tháng, Kim Trạch vẫn xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng trong công việc.

Bài viết gần nhất của nam diễn viên được đăng tải vào ngày 6.5. Khi đó, anh chia sẻ những khoảnh khắc hoàn thành các cảnh quay cuối cùng của dự án phim mới mang tên "Dân quốc kỳ án lục". Bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi thông tin anh qua đời được xác nhận. Nhiều khán giả nghẹn ngào cho rằng đó là lời cập nhật cuối cùng Kim Trạch gửi đến người hâm mộ.

Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố - Ảnh 2

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, các từ khóa liên quan đến Kim Trạch nhanh chóng lọt nhóm tìm kiếm nhiều nhất, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh sự tiếc thương, nhiều ý kiến cũng mong gia đình và công ty quản lý sớm công bố nguyên nhân tử vong nhằm tránh những đồn đoán tiêu cực xuất hiện trên mạng.

Kim Trạch tên thật là Trương Gia Vỹ, sinh năm 1993 tại Sơn Đông. Anh tốt nghiệp Học viện Thời trang Bắc Kinh và khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2015, anh từng gây chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Milan trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Trong sự nghiệp, Kim Trạch tham gia nhiều bộ phim như "Xin chào Kiều An", "Quên em, nhớ tình yêu", "Bắt đầu yêu từ hôn nhân" hay "Tôi không muốn hẹn hò với sếp". Dự án "Nghịch quang", bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm trước ngày phát hành, được cho là tác phẩm cuối cùng anh để lại cho khán giả

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