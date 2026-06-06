Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Sao quốc tế 06/06/2026 12:30

Đúng dịp sinh nhật, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng 6/2026 và có cuộc trò chuyện gây chú ý về sự nghiệp, cuộc sống cũng như lựa chọn tạm giảm nhịp đóng phim trong thời gian qua.

Sau nhiều tháng vắng bóng trên phim trường, Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ về lý do khiến cô quyết định không nhận dự án mới trong suốt nửa năm qua. Những tâm sự của nữ diễn viên trong cuộc phỏng vấn nhân dịp xuất hiện trên bìa tạp chí Marie Claire nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi cô là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo Địch Lệ Nhiệt Ba, việc tạm dừng đóng phim không phải vì thiếu cơ hội hay không còn nhận được những lời mời hấp dẫn. Ngược lại, đây là quyết định chủ động của cô sau nhiều năm làm việc với cường độ cao. Nữ diễn viên cho biết bản thân muốn dành thời gian để nhìn lại chính mình, điều chỉnh trạng thái tinh thần và chờ đợi một vai diễn thực sự phù hợp trước khi trở lại màn ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận điều cần nhiều dũng khí nhất mà cô làm trong năm nay chính là không vội vàng bước vào đoàn phim mới. Ở tuổi ngoài 30, nữ diễn viên không còn xem số lượng dự án hay tần suất xuất hiện trên màn ảnh là thước đo duy nhất cho thành công. Thay vào đó, cô quan tâm nhiều hơn đến chất lượng kịch bản, chiều sâu nhân vật và những giá trị tích cực mà tác phẩm có thể mang lại cho khán giả.

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Chia sẻ này gây chú ý bởi trong môi trường giải trí Hoa ngữ cạnh tranh khốc liệt, việc duy trì độ phủ sóng luôn được xem là yếu tố quan trọng đối với các ngôi sao lưu lượng. Chính vì vậy, khoảng thời gian dài không quay phim của Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến nhiều người đặt câu hỏi về định hướng sự nghiệp của cô.

Một số ý kiến cho rằng quyết định chậm lại của nữ diễn viên cũng liên quan đến áp lực từ những dự án gần đây. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, các tác phẩm của cô vẫn chưa tạo nên cú hích đủ lớn về mặt chuyên môn hay hiệu ứng truyền thông. Điều này khiến khả năng "gánh phim" của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn giải trí.

Thay vì tiếp tục nhận phim để duy trì sự hiện diện, nữ diễn viên lựa chọn tập trung cho các hoạt động thời trang, quảng cáo và sự kiện thương hiệu. Cách làm này không chỉ giúp cô giữ vững vị thế trong ngành thời trang mà còn tránh được rủi ro từ những kịch bản chưa thực sự phù hợp.

Bên cạnh câu chuyện công việc, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chia sẻ nhiều hơn về sự thay đổi trong suy nghĩ sau tuổi 30. Cô cho biết từng có kế hoạch sống chậm hơn, dành thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên nhận ra điều quan trọng nhất là được lựa chọn con đường khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thoải mái.

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân. Với cô, chăm sóc cảm xúc và đời sống nội tâm không phải là sự ích kỷ mà là cách để duy trì năng lượng tích cực cho công việc cũng như cuộc sống. Đây cũng là lý do cô không muốn nhận một dự án mới khi chưa thực sự sẵn sàng.

Dù tạm dừng đóng phim, sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không hề suy giảm. Lần xuất hiện trên Marie Claire cũng giúp cô hoàn tất thành tích xuất hiện trên bìa của 5 tạp chí nữ hàng đầu Trung Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thời trang.

Trong thời gian tới, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim Tuy Không Thể Đồng Thời Có Tất Cả, nơi cô đảm nhận hai nhân vật có số phận hoàn toàn khác biệt. Sau khoảng thời gian chủ động chậm lại để tái tạo năng lượng, Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng trước cơ hội mở ra một chương mới trong sự nghiệp, với những lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng hơn thay vì chạy theo guồng quay của sự nổi tiếng.

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