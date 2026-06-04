Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Năm ứng viên cuối cùng góp mặt trong cuộc đua Thị hậu gồm Nhậm Tố Tịch với Tận cùng của vô tận, Tôn Lệ với Cuộc đời tươi đẹp, Ngô Việt với Vinh quang thầm lặng, Dương Mịch với Sinh vạn vật và Dương Tử với Cây sinh mệnh. Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại không nằm trong danh sách đề cử. Đó là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan năm nay đang trở thành chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù danh sách đề cử đã được công bố nhiều ngày, làn sóng tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên người Tân Cương xứng đáng có một vị trí trong danh sách nhờ màn thể hiện trong bộ phim Lợi kiếm hoa hồng. Tác phẩm phát sóng trên CCTV8 cùng thời điểm với Cây sinh mệnh của Dương Tử và đạt thành tích khả quan hơn về lượng người xem cũng như độ phủ sóng.

Theo số liệu được người hâm mộ chia sẻ, Lợi kiếm hoa hồng ghi nhận rating vượt 1,7%, trong khi Cây sinh mệnh đạt khoảng 1,5%. Lượng xem trung bình mỗi tập của phim do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cũng được cho là cao hơn đáng kể. Từ đó, không ít ý kiến đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn đề cử của giải thưởng.

Bên cạnh thành tích phim, diễn xuất của hai nữ diễn viên cũng bị đưa lên bàn cân. Trong Lợi kiếm hoa hồng, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai một nữ cảnh sát tham gia điều tra các vụ án liên quan đến nạn buôn người và trẻ em mất tích. Khán giả đánh giá cao những cảnh hành động, khả năng xử lý tâm lý nhân vật cũng như sự quyết đoán mà cô thể hiện trên màn ảnh.

Trong khi đó, Dương Tử lại đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về vai diễn cảnh sát trong Cây sinh mệnh. Một số phân đoạn sử dụng vũ khí hay hành động nghiệp vụ bị cho là thiếu thuyết phục. Thậm chí, việc ban tổ chức thay đổi đoạn phim giới thiệu nhân vật của Dương Tử sau khi công bố đề cử càng khiến dư luận bàn tán nhiều hơn.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba không xuất hiện trong danh sách đề cử không hoàn toàn là điều bất ngờ. Một số chuyên gia nhận định các giải thưởng truyền hình lớn thường đánh giá dựa trên nhiều yếu tố ngoài thành tích phát sóng, bao gồm giá trị nghệ thuật, chiều sâu nhân vật và sức ảnh hưởng của dự án.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chịu ảnh hưởng từ những tranh cãi kéo dài sau chiến thắng Thị hậu Kim Ưng năm 2018 với bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp. Kết quả này từng gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận và trở thành chủ đề được nhắc lại mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện tại các mùa giải thưởng lớn.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, việc Địch Lệ Nhiệt Ba không được đề cử đã vô tình biến cô thành nhân vật được thảo luận nhiều nhất trong mùa giải Bạch Ngọc Lan năm nay. Cuộc tranh luận giữa người hâm mộ các diễn viên vẫn tiếp tục, cho thấy sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng như sự quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho các giải thưởng truyền hình danh giá của Trung Quốc.