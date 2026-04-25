Loạt ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây sốt mạng xã hội

Bộ ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vừa được ê-kíp phim Bạch Nhật Đề Đăng tung ra đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong loạt ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với tạo hình tân nương mang đậm phong cách cổ trang huyền huyễn. Trang phục đỏ rực được kết hợp cùng mũ phượng hoàng chế tác cầu kỳ, đính kết dày đặc kim loại và đá quý, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh sáng. Lối trang điểm sắc lạnh, đặc biệt là ánh mắt và màu môi đậm, góp phần khắc họa rõ nét khí chất của một quỷ vương quyền lực nhưng cô độc.

Ở chiều ngược lại, Trần Phi Vũ lựa chọn trang phục tướng quân với tông đỏ - vàng chủ đạo, thiết kế gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Gương mặt được xử lý ánh sáng mềm, tạo cảm giác điềm tĩnh, có phần nội tâm. Sự đối lập giữa vẻ lạnh lùng của nhân vật nữ và nét trầm ổn của nhân vật nam trở thành điểm nhấn thị giác xuyên suốt bộ ảnh.

Bạch Nhật Đề Đăng là dự án cổ trang - huyền huyễn lên sóng từ cuối tháng 3/2026, xoay quanh chuyện tình giữa nữ quỷ vương Hạ Tư Mộ và tướng quân nhân tộc Đoạn Tư. Tình tiết hôn lễ được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển trong mối quan hệ giữa hai nhân vật sau hành trình từ đối đầu đến thấu hiểu.

Trước đó, bộ phim đã ghi nhận lượng đặt trước đáng kể trên nền tảng phát hành, cho thấy sức hút ban đầu. Tuy nhiên, phản hồi từ khán giả vẫn có sự phân hóa, khi phần hình ảnh được đánh giá cao nhưng nội dung kịch bản còn gây tranh luận.

Trong bối cảnh đó, việc tung ra bộ ảnh hôn lễ được xem là động thái tiếp tục giữ nhiệt truyền thông. Với lợi thế và sự đầu tư vào tạo hình, Bạch Nhật Đề Đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn duy trì được độ quan tâm nhất định, đặc biệt ở nhóm khán giả yêu thích dòng phim cổ trang huyền huyễn.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới Mới đây bộ phim Tuy không thể đồng thời có tất cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên nhưng lại gây tranh luận về diễn xuất.

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