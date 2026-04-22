Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 22/04/2026 16:35

Mới đây bộ phim Tuy không thể đồng thời có tất cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên nhưng lại gây tranh luận về diễn xuất.

Phim ngắn Tuy Không Thể Đồng Thời Có Tất Cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vừa tung trailer đầu tiên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng tích cực, khán giả lại tập trung bàn luận nhiều hơn về các điểm hạn chế trong tạo hình, diễn xuất và trạng thái gương mặt của nữ diễn viên.

Theo giới thiệu, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Màu xanh, một phiên bản khác của bạn” của nhà văn Yamamoto Fumio. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận hai nhân vật có cùng tên nhưng sống trong hoàn cảnh trái ngược: một người là nữ nhà văn thành đạt tại Bắc Kinh, người còn lại là nội trợ bị bó buộc ở thị trấn nhỏ. Biến cố bất ngờ khiến hai nhân vật hoán đổi cuộc sống, mở ra hành trình nhiều kịch tính.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới - Ảnh 2

Tuy nhiên, ngay sau khi trailer được công bố, khán giả đã chỉ ra nhiều điểm chưa thuyết phục. Đáng chú ý là việc hai nhân vật gần như không có sự khác biệt rõ ràng về tạo hình. Trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm được nhận xét là tương đồng, khiến người xem khó phân biệt hai tuyến nhân vật trong những cảnh xuất hiện cùng lúc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện cảm xúc còn đơn điệu, đặc biệt trong các cảnh đối thoại giữa hai nhân vật do chính cô đảm nhận. Biểu cảm được nhận xét là thiếu chiều sâu, chưa làm nổi bật sự khác biệt về tính cách và hoàn cảnh sống.

Yếu tố ngoại hình cũng bị “soi” kỹ lưỡng. Kiểu tóc mái bằng trong phim được cho là không phù hợp, làm lộ rõ một số khuyết điểm trên gương mặt và tạo cảm giác thiếu hài hòa. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh không đồng nhất giữa các cảnh quay cũng khiến tổng thể hình ảnh thiếu tự nhiên, làm giảm trải nghiệm của người xem.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới - Ảnh 3

Dù vậy, một số phân cảnh cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên, như tạo hình tiều tụy, già nua hơn so với thường thấy. Đây được xem là điểm sáng hiếm hoi khi giúp nhân vật có sự biến chuyển rõ ràng về thời gian và tâm lý.

Thời gian gần đây, mỗi khi xuất hiện với dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên đối mặt với những ý kiến trái chiều về phong độ. Không ít khán giả cho rằng cô cần tập trung nâng cao diễn xuất thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.

Với thời lượng chỉ 6 tập, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn nếu nội dung đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, những phản ứng ban đầu từ trailer cho thấy áp lực không nhỏ đối với Địch Lệ Nhiệt Ba trong việc chứng minh khả năng biến hóa và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Hoa ngữ.

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