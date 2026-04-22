Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 22/04/2026 16:35

Mới đây bộ phim Tuy không thể đồng thời có tất cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên nhưng lại gây tranh luận về diễn xuất.

Phim ngắn Tuy Không Thể Đồng Thời Có Tất Cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vừa tung trailer đầu tiên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng tích cực, khán giả lại tập trung bàn luận nhiều hơn về các điểm hạn chế trong tạo hình, diễn xuất và trạng thái gương mặt của nữ diễn viên.

Theo giới thiệu, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Màu xanh, một phiên bản khác của bạn” của nhà văn Yamamoto Fumio. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận hai nhân vật có cùng tên nhưng sống trong hoàn cảnh trái ngược: một người là nữ nhà văn thành đạt tại Bắc Kinh, người còn lại là nội trợ bị bó buộc ở thị trấn nhỏ. Biến cố bất ngờ khiến hai nhân vật hoán đổi cuộc sống, mở ra hành trình nhiều kịch tính.

Tuy nhiên, ngay sau khi trailer được công bố, khán giả đã chỉ ra nhiều điểm chưa thuyết phục. Đáng chú ý là việc hai nhân vật gần như không có sự khác biệt rõ ràng về tạo hình. Trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm được nhận xét là tương đồng, khiến người xem khó phân biệt hai tuyến nhân vật trong những cảnh xuất hiện cùng lúc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện cảm xúc còn đơn điệu, đặc biệt trong các cảnh đối thoại giữa hai nhân vật do chính cô đảm nhận. Biểu cảm được nhận xét là thiếu chiều sâu, chưa làm nổi bật sự khác biệt về tính cách và hoàn cảnh sống.

Yếu tố ngoại hình cũng bị “soi” kỹ lưỡng. Kiểu tóc mái bằng trong phim được cho là không phù hợp, làm lộ rõ một số khuyết điểm trên gương mặt và tạo cảm giác thiếu hài hòa. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh không đồng nhất giữa các cảnh quay cũng khiến tổng thể hình ảnh thiếu tự nhiên, làm giảm trải nghiệm của người xem.

Dù vậy, một số phân cảnh cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên, như tạo hình tiều tụy, già nua hơn so với thường thấy. Đây được xem là điểm sáng hiếm hoi khi giúp nhân vật có sự biến chuyển rõ ràng về thời gian và tâm lý.

Thời gian gần đây, mỗi khi xuất hiện với dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên đối mặt với những ý kiến trái chiều về phong độ. Không ít khán giả cho rằng cô cần tập trung nâng cao diễn xuất thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.

Với thời lượng chỉ 6 tập, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn nếu nội dung đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, những phản ứng ban đầu từ trailer cho thấy áp lực không nhỏ đối với Địch Lệ Nhiệt Ba trong việc chứng minh khả năng biến hóa và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Bộ phim thần thoại “Bạch nhật đề đăng” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu phim Hoa ngữ.

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

TIN MỚI NHẤT

Mua chiếc túi bằng vàng với giá 246 nghìn đồng đi kiểm tra, người chủ cực sốc khi bán được 820 triệu đồng

Mua chiếc túi bằng vàng với giá 246 nghìn đồng đi kiểm tra, người chủ cực sốc khi bán được 820 triệu đồng

Video 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Bị quay lén trong nhà vệ sinh, người phụ nữ nhanh chóng phát hiện và đấm tên biến thái tới tấp

Bị quay lén trong nhà vệ sinh, người phụ nữ nhanh chóng phát hiện và đấm tên biến thái tới tấp

Video 1 giờ 11 phút trước
Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi gia đình nữ bác sĩ bị hành hung

Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi gia đình nữ bác sĩ bị hành hung

Hậu trường 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Từ nay đến ngày 30/4/2026, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, giàu có khỏi bàn, may mắn ôm trọn, cuộc đời êm ấm

Từ nay đến ngày 30/4/2026, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, giàu có khỏi bàn, may mắn ôm trọn, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Ngân hàng Sacombank chính thức đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc và di dời trụ sở chính

Ngân hàng Sacombank chính thức đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc và di dời trụ sở chính

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Ô tô đâm vào vòng xoay, bay lên không trung và lộn nhào nhiều vòng trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao của cảnh sát

Ô tô đâm vào vòng xoay, bay lên không trung và lộn nhào nhiều vòng trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao của cảnh sát

Video 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Giá vàng hôm nay, ngày 22/4/2026: Khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/4/2026: Khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới

Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'