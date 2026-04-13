Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 13/04/2026 16:31

Mặc dù chênh lệch 8 tuổi nhưng cặp chị em vẫn được khen xứng đôi vừa lứa.

Mới đây, loạt ảnh đầy tình tứ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ trong dự án Bạch Nhật Đề Đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Những khung hình giàu cảm xúc cùng tạo hình nổi bật của cặp đôi được đánh giá là điểm nhấn, góp phần gia tăng sức nóng cho bộ phim trong thời điểm phát sóng.

Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ khi cả hai liên tục có những tương tác gần gũi như tựa sát, chạm tay và đối diện ở khoảng cách rất gần. Trong khung hình, nữ diễn viên nhiều lần chủ động nâng cằm, chạm má bạn diễn, trong khi Trần Phi Vũ giữ ánh nhìn trầm hoặc nhắm mắt, tạo nên cảm giác tình tứ xuyên suốt bộ ảnh. 

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 1Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 2

Bạch Nhật Đề Đăng đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ. Phim gồm 40 tập, chính thức lên sóng từ ngày 28/03/2026 trên nền tảng Tencent Video.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối nhân duyên đặc biệt giữa Hạ Tư Mộ - nữ quỷ vương sống hơn 400 năm, mất đi ngũ giác và Đoạn Tư, một tướng quân phàm trần. Thông qua một khế ước kỳ bí, hai nhân vật dần gắn kết, mở ra câu chuyện tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử. Phim khai thác chủ đề trường sinh và tử vong, đặt tình yêu như một yếu tố cứu rỗi giữa hai thế giới đối lập.

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 3

Ngay khi phát sóng, bộ phim ghi nhận thành tích khả quan khi đạt mức nhiệt độ 22.000 trên Tencent Video chỉ sau 15 phút và vượt mốc 23.500 trong vòng một giờ đầu tiên. Đây được xem là tín hiệu tích cực về mức độ quan tâm ban đầu của khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng truyền thông và phần hình ảnh được đầu tư, Bạch Nhật Đề Đăng vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng kịch bản chưa thực sự đột phá, trong khi khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt liên quan đến mức độ phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được hỏi về những điều cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa có cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Người phụ nữ may mắn sống sót, chui ra khỏi gầm xe tải sau va chạm khiến người xem thót tim

Người phụ nữ may mắn sống sót, chui ra khỏi gầm xe tải sau va chạm khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tình trạng bất ổn về sức khỏe, phải đến bệnh viện gấp

Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tình trạng bất ổn về sức khỏe, phải đến bệnh viện gấp

Trương Bá Chi tâm sự sức khỏe ngày càng xấu, phải uống thuốc

Trương Bá Chi tâm sự sức khỏe ngày càng xấu, phải uống thuốc

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026

Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn