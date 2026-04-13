Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 13/04/2026 16:31

Mặc dù chênh lệch 8 tuổi nhưng cặp chị em vẫn được khen xứng đôi vừa lứa.

Mới đây, loạt ảnh đầy tình tứ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ trong dự án Bạch Nhật Đề Đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Những khung hình giàu cảm xúc cùng tạo hình nổi bật của cặp đôi được đánh giá là điểm nhấn, góp phần gia tăng sức nóng cho bộ phim trong thời điểm phát sóng.

Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ khi cả hai liên tục có những tương tác gần gũi như tựa sát, chạm tay và đối diện ở khoảng cách rất gần. Trong khung hình, nữ diễn viên nhiều lần chủ động nâng cằm, chạm má bạn diễn, trong khi Trần Phi Vũ giữ ánh nhìn trầm hoặc nhắm mắt, tạo nên cảm giác tình tứ xuyên suốt bộ ảnh. 

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 1Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 2

Bạch Nhật Đề Đăng đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ. Phim gồm 40 tập, chính thức lên sóng từ ngày 28/03/2026 trên nền tảng Tencent Video.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh mối nhân duyên đặc biệt giữa Hạ Tư Mộ - nữ quỷ vương sống hơn 400 năm, mất đi ngũ giác và Đoạn Tư, một tướng quân phàm trần. Thông qua một khế ước kỳ bí, hai nhân vật dần gắn kết, mở ra câu chuyện tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử. Phim khai thác chủ đề trường sinh và tử vong, đặt tình yêu như một yếu tố cứu rỗi giữa hai thế giới đối lập.

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt' - Ảnh 3

Ngay khi phát sóng, bộ phim ghi nhận thành tích khả quan khi đạt mức nhiệt độ 22.000 trên Tencent Video chỉ sau 15 phút và vượt mốc 23.500 trong vòng một giờ đầu tiên. Đây được xem là tín hiệu tích cực về mức độ quan tâm ban đầu của khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng truyền thông và phần hình ảnh được đầu tư, Bạch Nhật Đề Đăng vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng kịch bản chưa thực sự đột phá, trong khi khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính cũng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt liên quan đến mức độ phản ứng hóa học trên màn ảnh.

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