Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu

Sao quốc tế 10/04/2026 13:43

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được hỏi về những điều cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa có cơ hội.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được hỏi về những điều cô luôn muốn thực hiện nhưng chưa có cơ hội. Đáp lại, bên cạnh việc chia sẻ một số sở thích cá nhân, Nhiệt Ba nói rằng bản thân muốn diễn một vai chưa từng thử sức trước đây, một nhân vật thật "đã" và "thỏa mãn".

Song, nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng, cô chưa biết đó là nhân vật như thế nào hoặc là loại kịch bản thế nào. Khi MC thắc mắc: “Bạn có chút hình dung sơ qua về hướng đi hay thể loại không?”, nữ diễn viên thú nhận: “Tôi hoàn toàn không có, vì cũng không biết hiện tại thị trường có những thể loại kịch bản gì”.

Theo Địch Lệ Nhiệt Ba, công việc của cô khá bị động, được đưa cho kịch bản nào thì chỉ biết kịch bản đó, nên luôn ở trạng thái chờ đợi thụ động. Đây là một điểm yếu, khi không dám phá vỡ giới hạn, tự tạo cơ hội bứt phá.

Với tư cách là một diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba tự cảm thấy mình có mức độ ảnh hưởng nhất định, vậy nên cô muốn tận dụng tốt sức ảnh hưởng đó để giúp khán giả thấy được những điều họ chưa từng thấy, hoặc truyền tải những thông điệp mình muốn gửi gắm qua các tác phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu - Ảnh 1

Tuy nhiên, chia sẻ của Nhiệt Ba gây tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra đồng cảm, cho rằng nữ diễn viên bị công ty quản lý kìm hãm, kiểm soát nên không thể tự quyết định tác phẩm mình muốn tham gia.

Ngược lại, những người khác không đồng tình với thái độ thụ động của Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng với vị thế và danh tiếng của mình hiện tại, cô có thể tự đi tìm cơ hội phát triển cho bản thân, không thể đổ lỗi hoàn toàn do công ty.

Thời gian gần đây, các dự án cấp S+ do Nhiệt Ba đóng chính như “Kiêu khởi thanh nhưỡng” và “Bạch nhật đề đăng” có thành tích và phản hồi không đạt kỳ vọng. Ngoài chất lượng kịch bản gây tranh cãi, khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận nhiều chỉ trích.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi bất ngờ thú nhận về điểm yếu - Ảnh 2

Vì vậy, khán giả cho rằng, điều mỹ nhân Tân Cương cần quan tâm là cải thiện diễn xuất. Bởi nếu diễn xuất không tiến bộ, thì nhà sản xuất cũng không muốn tìm đến cô cho những tác phẩm chất lượng.

Có bình luận chỉ ra, nguồn lực mà công ty Gia Hành dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba suốt những năm qua rất lớn, nhưng năng lực của cô không thể đáp ứng. Khi mới ra mắt, cô đã được đóng vai nữ thứ trong “Người tình kim cương” - bộ phim ăn khách năm 2015 do Đường Yên đóng chính.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được đàn chị Dương Mịch (thời còn trong Gia Hành) nâng đỡ nhiệt tình, dẫn dắt lên hai bộ phim hot "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" và "Cổ kiếm kỳ đàm".

Nhờ hiệu ứng “Tam sinh tam thế”, Nhiệt Ba lập tức có vai chính trong bộ phim ăn theo là "Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư".

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