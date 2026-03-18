'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

Sao quốc tế 18/03/2026 13:00

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan lo lắng khi đột ngột biến mất trong thời gian qua. Nữ diễn viên không còn hoạt động trên mạng xã hội vài tháng qua. Clip gần nhất của cô đăng tải trên kênh cá nhân là từ ngày 1/1.

Bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng do nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính chuẩn bị lên sóng song cô không đồng hành cùng ê-kíp để quảng bá. Trong khi đó, Trần Phi Vũ và dàn diễn viên tham gia dự án này đang tích cực truyền thông cho bộ phim.

Ngoài ra, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cập nhật tình hình của nữ ca sĩ. Thông tin gần nhất phía công ty đăng tải là việc diễn viên không thể tham gia Tuần lễ thời trang ở Paris với lý do bất khả kháng. Thời điểm đó, studio cho biết nữ nghệ sĩ cùng nhân viên hiện an toàn song không tiết lộ nguyên nhân cụ thể.

Ngày 3/3, nguồn tin tiết lộ trên QQ rằng Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt tại sân bay Dubai. Việc công ty quản lý không thông báo rõ ràng về tình hình của nữ nghệ sĩ khiến đơn vị bị chỉ trích.

Hiện tại, trên Weibo, chủ đề về việc Địch Lệ Nhiệt Ba biến mất được chú ý, bàn tán sôi nổi. Nhiều dân mạng bức xúc khi công ty quản lý gần như bỏ rơi nữ nghệ sĩ. Một bộ phận fan cũng mong muốn Địch Lệ Nhiệt Ba sớm rời khỏi công ty và có động thái cụ thể hơn.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba đang đi xuống. Trong khi các đồng nghiệp cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư... liên tục tham gia các dự án phim khác nhau, nữ diễn viên vẫn không có tác phẩm nổi bật.

Đến nay, cô tham gia hơn 30 tác phẩm, trong đó, chỉ có vai diễn hồ ly Bạch Phượng Cửu trong bản Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa được đánh giá diễn xuất tự nhiên. Thế nhưng, đó là khi cô đóng nhân vật phụ. Cũng với vai diễn này, khi cô được đôn lên làm nữ chính trong Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, bộ phim lại đạt thành tích trung bình.

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Theo thông tin từ phía công ty, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham dự sự kiện theo kế hoạch do gặp trục trặc trong quá trình di chuyển. Đến tối 4/3, cô đăng bài trên trang cá nhân thông báo đã an toàn, phần nào giúp người hâm mộ bớt lo lắng.

