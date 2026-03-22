Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Bộ phim gồm 40 tập, mỗi tập 45 phút, nối sóng bộ phim ăn khách “Trục ngọc”. Trước khi phát sóng, các bộ phim trước đây của diễn viên chính sẽ được miễn phí giới hạn, đồng thời 99.999 thẻ theo dõi phim đặc biệt sẽ được tặng cho thành viên.

Bộ phim cổ trang giả tưởng “Bạch nhật đề đăng” với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ, vừa chính thức công bố lịch phát sóng trên Tencent Video, dự kiến ra mắt vào ngày 28/3. Trailer chính thức cũng được tung ra sáng nay trên Weibo và Douyin, khiến cộng đồng fan “dậy sóng”.

Lịch phát sóng dự kiến là 10 ngày đầu tiên sẽ phát liên tiếp, 13 ngày tiếp theo mỗi ngày một tập, cuối tuần phát 2 tập, chi tiết sẽ theo lịch chính thức của nền tảng.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Hà Tư Mộ, quỷ vương 400 tuổi sinh ra không có 5 giác quan (khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác, xúc giác). Cô phải chia sẻ giác quan với thiếu tướng quân Đoàn Tư (Trần Phi Vũ đóng) để tồn tại, tạo nên mối tình ràng buộc định mệnh người-quỷ. Kịch bản kết hợp yếu tố điều tra linh quái và mạch truyện quyền lực, nhịp phim nhanh.

Đội ngũ sản xuất phim mạnh, gồm đạo diễn Tần Trăn phụ trách kiểm soát cảm xúc, hiệu ứng hình ảnh do nhóm thực hiện bộ phim “Lưu lạc địa cầu” đảm nhiệm, với 1.900 cảnh quay chuẩn điện ảnh, các trận chiến được thiết kế theo phong cách thủy mặc tối màu. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu 27 bộ trang phục thủ công cao cấp lấy cảm hứng từ hoa văn Đôn Hoàng, tạo hình áo đỏ tóc trắng ngay lập tức gây chú ý.

Trên thị trường, bộ phim đã thu hút hơn 3 triệu lượt đặt trước trên Tencent, các chủ đề trên Douyin đạt hơn 2,7 tỷ lượt xem, hashtag #ĐịchLệNhiệtBaHàTưMộ# ghi nhận 1,2 tỷ lượt đọc. Người hâm mộ còn tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ phim và tránh so sánh với nguyên tác. Đây là tác phẩm đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba tự quảng bá độc lập sau khi rời công ty quản lý cũ, dự đoán có thể là bộ phim cổ trang đánh dấu chặng kết thúc của cô.

Bên cạnh đó, bộ phim vẫn có một số tranh cãi. Trong nguyên tác, Hà Tư Mộ sống cô độc đến cuối đời, nhưng bản truyền hình được cho là thay đổi thành hóa phàm, khiến một số fan cho rằng cảm giác định mệnh bị giảm bớt.