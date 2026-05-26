Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc khi biết em làm một việc khủng khiếp

Tâm sự 26/05/2026 15:45

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Tôi và Phương quý mến nhau từ khi còn đi học. Khi lên đại học, chúng tôi yêu nhau rồi quyết định sau khi đi làm sẽ kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, Phương làm kế toán trong một công ty tư nhân, khá ổn định và có tương lai. Riêng tôi chật vật nhảy việc tới lui, chưa thể ổn định. Sau cùng, tôi đành làm nhân viên kinh doanh, thu nhập cũng không thể bằng Phương.

Yêu nhau cũng đã lâu, chúng tôi bằng lòng đi quá giới hạn cùng nhau. Sau khi đi làm được 3 năm thì Phương nói với tôi về chuyện cưới xin. Nhưng tôi lúc đó vẫn chưa ổn định công việc, nghĩ rằng mình chưa đủ sức lo cho gia đình. Gia đình tôi cũng không giàu có gì, sợ vợ phải chịu khổ cùng mình. Phương nghe tôi nói thế thì chỉ im lặng.

 

Sau đó, Phương dần xa cách với tôi hơn, không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hiện Phương có gì đó với vị giám đốc cùng công ty. Đó là người đàn ông hơn tôi về mọi mặt, có thể cho Phương một gia đình như cô ấy mong muốn.

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc khi biết em làm một việc khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay tôi chưa bao lâu thì người yêu cũ lên xe hoa với vị giám đốc giàu có. Thấy Phương hạnh phúc trong hình cưới, tôi đau khổ vô cùng. Về sau, tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy. Tôi phấn đấu không ngừng, sau 4 năm đã lên được vị trị cao. Tôi dành dụm trả góp một căn hộ để cưới vợ. Tôi muốn cưới Linh, người yêu hiện tại, chúng tôi thấu hiểu nhau và muốn tiến tới hôn nhân.

Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc. Phương khóc lóc kể về người chồng vũ phu, về việc ly hôn chồng. Sau đó, tôi nghe người yêu cũ nói một chuyện vô cùng sốc:

“Em biết mình có lỗi với anh, vì khi yêu anh lại qua lại với Luân (chồng cũ của Phương). Lúc em biết mình có thai thì em không biết con của ai. Nhưng em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và con, em chọn Luân vì nghĩ anh ấy lo được cho mẹ con em đủ đầy. Em không ngờ khi sinh con ra, gia đình chồng cũ đã lén đi xét nghiệm ADN. Kết quả là đứa trẻ không phải con của Luân. Giờ em khổ lắm, em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Dù sao đây cũng là con trai của anh”.

Tôi nhìn sang đứa trẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc đang ngồi kế Phương. Tôi sững người, trong lòng lại vừa buồn vừa vui. Tôi đang có người yêu mời, giờ người yêu cũ lại mang một đứa con đến trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây?

Mới lấy chồng có con riêng, vợ bàng hoàng toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hằng đêm

Mới lấy chồng có con riêng, vợ bàng hoàng toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hằng đêm

Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không chê bai Quang từng ly hôn, còn mừng vui vì tôi có người yêu. Vì Quang có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, chỉ có khuyết điểm duy nhất là từng ly hôn và có con riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Tâm sự 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đi bắt con trai trên sông bị nước mạnh cuốn trôi khiến 8 người tử vong và 3 người mất tích

Đi bắt con trai trên sông bị nước mạnh cuốn trôi khiến 8 người tử vong và 3 người mất tích

Video 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Chiêu độc ngày ra tòa: Mặc đẹp xuất thần lại có trai lạ hộ tống, tôi khiến chồng cũ đòi hủy đơn ngay tại chỗ

Chiêu độc ngày ra tòa: Mặc đẹp xuất thần lại có trai lạ hộ tống, tôi khiến chồng cũ đòi hủy đơn ngay tại chỗ