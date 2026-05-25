Màn trả đũa đỉnh cao ngày ly hôn: Mặc nổi bật sánh đôi cùng trai đẹp ra tòa, tôi khiến chồng cũ muối mặt làm điều không tưởng

Tâm sự 25/05/2026 23:58

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi.

Trước khi lấy chồng, tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ đến khi gặp Quốc, người chồng hiện tại thì tôi mới bằng lòng kết hôn với anh. Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn dốc lòng vì chồng con, thậm chí là quên đi chăm sóc bản thân.

Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà. Tôi ôm hết việc chăm con, vun vén nhà cửa vào người. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì cho chồng con thì ráng hết sức. 

Màn trả đũa đỉnh cao ngày ly hôn: Mặc nổi bật sánh đôi cùng trai đẹp ra tòa, tôi khiến chồng cũ muối mặt làm điều không tưởng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Vậy mà có một ngày tôi thấy chồng mất tăm chỉ để lại đơn ly hôn. Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.

Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Tôi ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi còn thuê một người đàn ông cao to điển trai đi cùng mình. Gia đình chồng thấy thế thì “đứng hình”, vì họ chưa từng thấy tôi rực rỡ như thế bao giờ. Họ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi.

Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi. Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.

Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn ly hôn chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Con người không ai ngã hai lần trong một hố đau, tôi dù có phải cực khổ nuôi con một mình, chông chênh bắt đầu lại cuộc sống cũng không quay lại.

Góc khuất hôn nhân sau cuộc chạm trán đứa trẻ 2 tuổi có gương mặt giống chồng

Góc khuất hôn nhân sau cuộc chạm trán đứa trẻ 2 tuổi có gương mặt giống chồng

Tôi và chồng trước đã ly hôn 5 năm, tôi nuôi con trai. Chồng tôi có điều kiện tài chính, anh nói rằng sau khi lấy nhau thì tôi không cần phải đi làm. Nhưng tôi không thích ở nhà chồng nuôi, vẫn muốn độc lập về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm