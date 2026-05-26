Tôi và chồng của cô bạn thân bàng hoàng phát hiện bị ‘cắm sừng’ đau đớn khi vô tình hỏi nhau đúng một câu

Ngoại tình 26/05/2026 15:15

Vợ chồng tôi ở phòng vì con trai không được khỏe. Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.

Tôi và Quỳnh là bạn thân từ thời Đại Học, sau khi đi làm thì vẫn giữ tình cảm tốt. Dù cả hai đều có nhiều mối quan hệ khác, nhưng tình bạn thì vẫn gắn bó như thời đi học. Chúng tôi còn có một nhóm bạn chung, nếu có thời gian rảnh thì 5 gia đình tụ tập ăn uống, đi chơi.

Một lần chúng tôi rủ nhau đi du lịch một chuyến để gắn bó tinh thần và thoải mái tinh thần hơn. Từ lúc lên kế hoạch đi chơi thì ai cũng hào hứng, chat chit không ngừng để chuẩn bị. Ngày đi chơi cũng đến, chúng tôi có một kỳ nghỉ ở Đà Lạt. Hai ngày đầu ai cũng vui vẻ, cảm thấy thư giãn vô cùng. 

Đến ngày thứ ba, chúng tôi có kế hoạch đi chơi tự do. Hôm đó, vợ chồng tôi ở phòng vì con trai không được khỏe. Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.

Khoảng một tiếng sau thì tôi bế con xuống sảnh khách sạn cho thoáng, tình cờ gặp Dương đang ngồi uống cà phê. Tôi thấy lạ thì hỏi anh: “Em tưởng anh với anh Quốc nhà em đi nhậu tâm sự?”.

Nghe tôi nói thế thì anh Dương cũng ngẩn người rồi hỏi tôi: “Anh lại tưởng em đi ăn lẩu với Quỳnh vợ anh? Quỳnh nói đi ăn với em ở quán lẩu gần đây”.

Tôi và chồng của cô bạn thân bàng hoàng phát hiện bị ‘cắm sừng’ đau đớn khi vô tình hỏi nhau đúng một câu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi nhìn nhau liền hiểu ra có vấn đề. Nghĩ một lúc thì anh Dương nói tôi đi sang quán cà phê đối diện để đợi họ về em sao.

Tôi và chồng của Quỳnh đợi suốt 3 tiếng mới thấy Quỳnh đi taxi về. Sau đó 5 phút, chồng tôi cũng về trên một chiếc taxi khác. Anh Dương nói với tôi nếu cả hai có gì thì chắc chắn có liên lạc với nhau, nhắc tôi nên kiểm tra điện thoại của chồng.

Quả thật họ có gì mờ ám nên điện thoại của Quốc trống không chẳng có tin nhắn nào. Tôi bèn thử tra số điện thoại của Quỳnh trong điện thoại của chồng tôi thì sốc ngất khi thấy anh lưu tên một anh đồng nghiệp trong công ty. Tôi nhìn lại nhật ký điện thoại thì chồng tôi và Quỳnh đã lén gọi cho nhau rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.

Anh Dương báo với tôi trong điện thoại của Quỳnh cũng “ngụy tạo” số điện thoại và xóa hết tin nhắn như thế. Chứng thực chúng tôi đã bị phản bội. Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng. Không ngờ chồng và bạn thân lại có thể làm trò phản bội tàn nhẫn như thế.

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 29 phút trước
Ô tô chở sinh viên lật ngang giữa đường, nhiều người bị thương

Ô tô chở sinh viên lật ngang giữa đường, nhiều người bị thương

Đời sống 32 phút trước
Máy bay va chạm với dù lượn giữa không trung, người phụ nữ thoát nạn thành công

Máy bay va chạm với dù lượn giữa không trung, người phụ nữ thoát nạn thành công

Video 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/5/2026), 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/5/2026), 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 59 phút trước
Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi "chết đứng" phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Vợ tưởng giấu giếm hoàn hảo bỗng ‘lòi đuôi’ ngoại tình khi bị tôi ‘bắt thóp’ chỉ bằng một câu nói

Vợ tưởng giấu giếm hoàn hảo bỗng ‘lòi đuôi’ ngoại tình khi bị tôi ‘bắt thóp’ chỉ bằng một câu nói

Nghe câu hỏi vô tình của chị bán rau, người vợ chết đứng phát hiện chồng ngoại tình lúc rạng sáng

Nghe câu hỏi vô tình của chị bán rau, người vợ chết đứng phát hiện chồng ngoại tình lúc rạng sáng

Lỡ 'đu đưa' với phi công trẻ, gái xinh sống trong sợ hãi vì tình trẻ bám riết không buông

Lỡ 'đu đưa' với phi công trẻ, gái xinh sống trong sợ hãi vì tình trẻ bám riết không buông

Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín