Ô tô chở sinh viên lật ngang giữa đường, nhiều người bị thương

Đời sống 26/05/2026 16:42

Khoảng 7h sáng 26/5, tại khu vực ngã tư vòng xuyến Dương Quang, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe chở học sinh khiến phương tiện chở các em bị lật nghiêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 26/5, trên địa bàn phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô chở sinh viên khiến chiếc xe đưa đón bị lật ngang.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư vòng xuyến Dương Quang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe tải di chuyển qua khu vực ngã tư thì xảy ra va chạm với ô tô chở sinh viên.

Cú va chạm khiến xe chở sinh viên mất lái, lật ngang. Nhiều người dân khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các sinh viên ra ngoài an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp xử lý vụ việc.

Xe chở học sinh bị lật tại ngã tư Dương Quang, Hưng Yên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng, vụ tai nạn không gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, có 5 nạn nhân bị xây xát nhẹ. Các em đã được lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng cho biết, chiếc xe gặp nạn chỉ lưu thông qua địa bàn phường, không chở học sinh của địa phương. Đây là xe đưa đón học sinh, sinh viên của một trường cao đẳng.

 Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

